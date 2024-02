Comparsa Marabú se consagró tricampeona del carnaval santotomeño

domingo 11 de febrero de 2024 | 22:40hs.

Tras una cuarta noche de corsos oficiales, con un corsódromo repleto, donde las comparsas locales se despidieron hasta el próximo carnaval con una velada que se prolongó hasta pasadas las 5; en la jornada de hoy domingo se llevó a cabo el escrutinio en la casa de juegos ubicada en la esquina de Bertrán y Mitre. Los resultados se compartieron al público carnavalero que se encontraba allí, entusiasta con sus camisetas puestas, a las 20 horas.

La presidente de la Comisión Central del Carnaval Claudia Ávalos, hizo uso de la palabra para ello. “En primer lugar agradecer a las tres comparsas que hicieron de esta fiesta popular un gran espectáculo, dejaron todo en la avenida, y eso quedó reflejado en lo que fue hoy el escrutinio. También quiero agradecer a la Municipalidad que estuvo presente, apoyando y aportando al carnaval en cada detalle, a la dirección de Cultura y a la dirección de Turismo”, señaló la presidenta, quien también mencionó a la casa de juegos ubicada por calle Bertrán y Mitre por su constante predisposición.

Tricampeonato

El primer lugar, la campeona del carnaval, es comparsa Marabú, que obtuvo una totalidad de 397,95 puntos. En segundo lugar: Turma Do Fon Fon con 396,77 puntos. Y en tercer lugar comparsa Ipanema con 394,53 puntos.

Ávalos continuó: “Los rubros puntuados son: en comparsa ganó Marabú, reina mayor ganó Marabú, reina infantil ganó Marabú, batería Turma Do Fon Fon, samba enredo comparsa Marabú, comisión de frente comparsa Marabú, mestre de sala y portabandera comparsa Ipanema. En el rubro bastonera mayor entre Marabú y Turma Do Fon Fon, al igual que bastonera infantil, empate entre Marabú y Turma Do Fon Fon. En rubro Alegorías, se adjudicó comparsa Marabú”.

En cuanto a los premios individuales: director de batería ganó Fon Fon, abre alas ganó Marabú, pasistas femenino y masculino ganó Marabú.

A continuación, Mauricio Olivera, presidente de comparsa Marabú, expresó su emoción y agradeció el acompañamiento de la gente: “Agradecemos al santotomeño que colaboró todo el año para que pudiéramos estar a la altura de los 65 años de la comparsa. Agradecer, otra vez, al grupo de trabajo que tenemos, a las mujeres del taller, al equipo de los carros, a los chicos de la batería que hicieron un esfuerzo enorme”.

Y el último orador de la noche fue Gonzalo Lemos, secretario de comparsa Ipanema, quien felicitó a Marabú por sus 65 años y por el campeonato, y agradeció “al pueblo tricolor que nos acompañó estas cuatro noches, porque sin ellos no íbamos a poder salir a la avenida. Y a todos ustedes que hacen de este carnaval una gran fiesta”.

La entrega de premios será este lunes a las 20 en la casa de juegos ubicada en Bertrán y Mitre.