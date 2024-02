Paraguay: con las lechugas hace frases de amor por el Día de San Valentín

“Te amo”, son las palabras más usadas a la hora de expresar los sentimientos, las mismas que Alcides Samudio, de Villarrica, Paraguay, plasmó en su chacra, pero con lechugas.

Hace unos días, un cliente le hizo un particular pedido: un "Te amo" y un corazón con el nombre de su novia, a quien quiere sorprender por el Día de los Enamorados.

Alcides vio como una buena oportunidad para promocionar su producción y ofreció el mismo servicio en Facebook.

“Si querés dedicar unas hermosas líneas escritas a tu enamorado/a, tu pareja o tu ex, nosotros te ayudamos escribirlo”, apuntó el joven.

Alcides concretó con más de 10 clientes, quienes podrán regalar algo único y original a sus chulis. Todos los días le preguntan por el brote de plantines, porque el proceso se hace desde cero.

Además de la lechuga pirati, se utiliza la morada, que le da un toque más sofisticado, porque hepyeterei (es carísimo).

“La lechuga verde por ejemplo todo el mundo consume en Villarrica, pero voy a vender nomás, pero la lechuga morada con la que voy a escribir el nombre o la frase, no tiene salida acá, no se consume y es más cara. La semilla me va a salir G. 4.000 cada planta”.

El que pide, lleva

El productor mencionó que para diseñar el nombre de la novia del primer cliente va a requerir 30 plantas de lechuga morada, por lo tanto el costo que incluye mano de obra saldría de G. 150.000.

“El muchacho es de Hernandarias y su novia también, pero no le va a decir nada, para sorprenderle cuando esté todo. Van a viajar hasta Villarrica para mostrarle la sorpresa y sacarse algunas fotos”.

Los clientes también podrán llevar las lechugas a casa para usar como mejor les parezca: para ensaladas, cremas, zumos verdes o para poner “verde la envidia a los mala onda.

“Para el 14 de febrero ya van a estar todos los pedidos y ya estamos trabajando a full con el diseño, la preparación de tierra para que sea espectacular”. “La mayoría va a traer a sus parejas para la sesión de fotos, algunos que son de lejos y no pueden venir me pidieron fotos y yo les pedí una seña para asegurar”. Para la ocasión, Alcides preparó cerca de 10.000 plantines.

