¿La China Suárez, rompió otro corazón? Lauty Gram se sinceró y sacó a todos de dudas

viernes 09 de febrero de 2024 | 17:00hs.

El cantante realizó un posteo que llamó la atención de sus seguidores con los que compartió sus sentimientos luego de una supuesta pelea con la actriz.

El rumor sobre que la pareja conformada por Eugenia China Suárez y Lauty Gram estaba en crisis comenzó a circular cada vez más fuerte aunque nunca se llegó a saber de forma oficial si el romance es certero porque no fue blanqueado por los protagonistas. Pero, un posteo del artista reavivó las distintas versiones.

Primero, el cantante llamó la atención de sus seguidores al lanzar comentarios desesperados con pedido de matrimonio justo en el momento en que Suárez hacía un vivo por medio de su cuenta de Instagram.

Además, desde la cuenta Gossipeame dieron a conocer que "ambos se habían dejado de seguir en las redes sociales", lo cual confirmó que habían tenido un problema que cortó el diálogo, a pesar de lo bien que se los vio en Punta del Este.

Por eso, en medio de tantos rumores fue el mismísimo protagonista quien decidió terminar con la intriga y compartió en su cuenta de Instagram una storie con un descargo en donde explicó cómo se siente y el difícil momento que está pasando.

"Gracias a todos mis seguidores que siempre están ahí, a los que responden mis historias con mensajes lindos, los que me escuchan diariamente. Gracias de corazón a todos ustedes", escribió Lautaro.

El artista continuó aclarando: "En mi vida tengo días buenos y días malos como cualquier persona, aunque nunca demuestre los malos. Es ahí en donde más me apoyo en ustedes, en sus mensajes y las historias en donde me etiquetan escuchando mis canciones. Les agradezco infinitamente por apoyarme, gracias a ustedes me levanto con motivación todos los días y con ganas de seguir haciendo canciones".

"Soy una persona muy solitaria que habla con muy poca gente (algo que pocos saben), así que sepan que ustedes me dan la mayor fuerza también para seguir metiéndole a full", se sinceró.

"Perdón si no puedo contestar sus mensajes algunas veces, es que no estoy mucho con el celu y también tengo demasiados como para responder todos. Pero la mayoría, sepan que los leo... Gracias y a seguir rompiendo", concluyó.

Tras este posteo tan fuerte, sus seguidores sacaron conclusiones que su mal momento se debe a la ruptura o al distanciamiento con la China que le habría roto el corazón.