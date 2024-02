El papa Francisco pidió tomar el ejemplo de Mama Antula en "la opción por los últimos", al recibir en el Vaticano a un grupo de peregrinos argentinos que participará el domingo de la ceremonia de canonización que convertirá a María Antonia de San José de Paz y Figueroa en la primera santa del país.



"Saludo a mis hermanos obispos provenientes de Argentina, y a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles que los acompañan", sostuvo el Pontífice al encontrar este viernes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico vaticano a cerca de 150 fieles que el domingo irán a la misa de canonización que se hará en la Basílica de San Pedro a las 9.30 hora local (5.30 de Argentina).



"La caridad de Mama Antula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza, en medio de una sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones", agregó el Papa sobre la laica consagrada.



En una audiencia en la que estuvieron presentes, entre otros, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el Papa dijo que "en esta beata encontramos un ejemplo e inspiración que reaviva la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha".



"Que su ejemplo les ayude pues a ser ese signo de amor y ternura entre nuestros hermanos", afirmó.



Y el Papa añadió: "Recordemos también que el camino de la santidad implica confianza, abandono, como cuando la beata María Antonia llegó sólo con un crucifijo y descalza a Buenos Aires, porque no había puesto su seguridad en sí misma, sino en Dios, confiaba en que su arduo apostolado era obra de Él".





"En este sentido, otro mensaje que nos da la beata en nuestro mundo de hoy es el de no rendirnos frente a la adversidad, no desistir en nuestros buenos propósitos de llevar el Evangelio a todos, a pesar de los desafíos que esto pueda representar", agregó Francisco de cara a los peregrinos entre los que estaba también Claudio Perusini, el hombre que se recuperó de un ACV con el milagro atribuido a la nueva santa.



También, entre los peregrinos, estuvo el cantante Manuel Wirtz, responsable junto el artista santiagueño Leo Dan del himno oficial a Mama Antula.

El hombre curado de un ACV: "Esto me conmueve"

Claudio Perusini, el hombre que se curó de un ACV con el milagro que se le atribuye a Mama Antula y que permitirá que María Antonia de San José Paz y Figueroa sea declarada santa este domingo, afirmó en diálogo con Télam en el Vaticano que lo "conmueve" la canonización que se hará el domingo y reconoció que "lamentablemente" él va a quedar en los libros de historia.



"Tengo muchas sensaciones encontradas. Creo que me doy cuenta después, uno vive las emociones, me conmuevo, y no llego a darme cuenta de todo lo que está pasando", planteó Perusini a Télam al ser consultado sobre la inminente ceremonia que se hará el domingo en la Basílica de San Pedro por la que Mama Antula se convertirá en la primera Santa del país luego de que el Vaticano diera por válido el milagro de su curación.



En 2017, Perusini fue internado en un hospital de Santa Fe en estado muy grave a causa de un ictus con mínimas posibilidades de sobrevida y, luego de los rezos de un sacerdote amigo y de su familia a la figura de la futura santa, se recuperó y, tras un largo proceso de rehabilitación, ahora lleva una vida normal.



El Vaticano terminó de reconocer en octubre de 2023 que no había explicación médica a su curación y que había existido una "intercesión" de Mama Antula, lo que allanó el camino a la canonización y a la conversión de la laica consagrada en Santa.



"Esto que se va a dar es mucho, incluso para nuestro país. Es tener una santa argentina", se emocionó Perusini al contextualizar el significado de la celebración que presidirá el papa Francisco.



De todos modos, el hombre sabe que "Mama Antula va aquedar en el libro de los santos y yo, lamentablemente, en los libros de historia".



"Me gustaría verlo desde afuera. Pero me tocó pasar por el ACV, curarme, y no reniego verlo desde adentro", reflexionó Perusini, quien dijo que "no conocía" a la entonces beata María Antonia de San José Paz y Figueroa.



"La conocí después del ACV. Cuando estaba internado se presentó un sacerdote y rezó con toda mi familia. Eso me salvó", sostuvo.



Perusini, que estará el domingo presente en la ceremonia de canonización, conoció este viernes Papa cuando Jorge Bergoglio era profesor universitario en Santa Fe.



"Yo conocí a Bergoglio cuando tenía 16 o 17 años, era muy chico. No recuerdo mucho, pero sí sé que me voy a emocionar cuando lo vea", agregó.



Mama Antula ya había sido declarada beata en 2016, con una ceremonia en Santiago del Estero, luego de que se aprobara un milagro en la curación de una religiosa de las Hijas del Divino Salvador, la hermana Rosa Vanina, quien recuperó la salud en 1904 por intercesión de la fundadora y madre espiritual de esta congregación.



La documentación se recogió en 1905: se trató de una colecistitis aguda, con todos los síntomas del shock séptico, que en aquella época, y sin antibióticos, era mortal.