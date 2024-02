La contundente respuesta de Flor Vigna sobre los rumores de romance con Pedro Alfonso: “Nos llevamos súper”

viernes 09 de febrero de 2024 | 4:30hs.

Luego de anunciar su separación de Luciano Castro, la vida amorosa de Flor Vigna quedó en el ojo de los medios. En los últimos días, resurgió un rumor sobre un supuesto affaire que habría tenido con Pedro Alfonso en 2018, cuando ya estaba en pareja con Paula Chaves. Mimi Alvarado fue la primera en instalar el amorío, que rápidamente fue desmentido por el productor. Acto seguido, su esposa se sumó y aseguró que las versiones eran falsas. Ahora, Flor Vigna rompió el silencio y dejó en claro cómo es su relación con la pareja.

“Es mentira lo de Pau y Pepe, ¿no? Soy fan de los tres y siempre los seguí de cerca porque los amo”, le consultó un seguidor muy preocupado. “¡Obvio que es mentira!”, respondió la bailarina sin vueltas. La ex de Luciano Castro habló a fondo del vínculo que tiene con Chaves y Alfonso y explicó por qué la infinidad de rumores sobre el “affaire vintage” no les afecta. “Nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y de que no pasó nada”, sostuvo. “Por eso es que no le damos lugar”, cerró junto a un emoji de corazón, evidenciando que, pese a las acusaciones de Mimi Alvarado, aún son grandes amigos.