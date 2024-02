Cristian Fabbiani, nuevo DT de Deportivo Riestra

miércoles 07 de febrero de 2024 | 22:52hs.

¡Bombazo! Deportivo Riestra anunció la contratación de Cristian "Ogro" Fabbiani para reemplazar con efecto inmediato a Matías Módolo, luego de un inicio en la Copa de la Liga Profesional 2024 con un empate y dos caídas.

El Malevo, que en su primeras tres presentaciones de su historia en la máxima categoría no solo no logró imponerse en ninguno de sus partidos sino que no convirtió goles, tomó la decisión de destituir al entrenador con el que lograron el ascenso y substituirle con el DT al que reemplazó en el pasado mes de junio.

El ex jugador de River comenzó el 2023 siendo entrenador de Riestra, cargo al cual había llegado en junio de 2022 antes de ser cesado y reemplazado por Módolo. En total, en el Malevo dirigió 30 partidos durante su primera etapa donde ganó 11, empató 11 y perdió ocho.

Curiosamente, el debut de Fabbiani será nada más y nada menos que frente a River, este domingo desde las 17 en el estadio Guillermo Laza en el barrio porteño de Nueva Pompeya, y ya fue anunciado en los canales de comunicaciones oficiales del club junto un agradecimiento a Módolo por su gran ciclo en donde consiguieron el anhelado ascenso.