Esencia de carnaval

miércoles 07 de febrero de 2024 | 21:55hs.

Varios factores se conjugaron para que este verano no haya desfile de carnaval en Concepción de la Sierra: la situación económica del país y el compromiso con mantener en alto los estandartes de historia y calidad del espectáculo están entre las razones de peso para que las comparsas Bahiana Samba Show y Maringá y Bahianitos y Maringacitos no desplieguen sus fantásticas alegorías en competencia.

Sábado de carnaval

Sin embargo, en la tierra carnavalera la festividad más esperada no podía pasar de largo y es así que las comparsas en conjunto con el municipio vienen preparando el Festival de Carnavales, un evento que se vivirá el sábado 10 de febrero desde las 19 en el Polideportivo Sorsana con presentación de parte de las baterías y cuerpos de baile de las comparsas, show de bandas y DJ para un cierre a puro baile ya con las luces del nuevo día.

De esta manera, los comparseros y quienes hacen parte de la organización invitan a los vecinos y a todos los misioneros y turistas a asistir al gran show carnestolendo que tiene una entrada popular de 1000 pesos y menores de 15 años no abonan.

Fiesta familiar

“Es una fiesta para disfrutar con toda la familia, el público podrá ingresar con sus sillones y sus mates, es un predio al aire libre, amplio y cómodo y habrá servicio de cantina y lo recaudado por este concepto será para las comparsas”, detalló Yanet Morad, secretaría de Cultura de Concepción de la Sierra en entrevista con El Territorio.

“La economía está complicada, en Concepción tenemos el tradicional carnaval artesanal con trajes bordados a mano con lentejuelas, canutillos, mostacillas y más y con carrozas que se construyen, todo demanda un gran trabajo y recursos a las comparsas y todo el año se trabaja en los carnavales, es una fiesta muy importante para nuestro pueblo y el municipio tiene reuniones con los comparseros durante todo el año para encaminar la organización de los desfiles”, explicó la titular de Cultura y continuó, “nosotros somos parte de la nueva gestión con el intendente Hugo Humeniuk y ya el año pasado desde las comparsas habían manifestado que los precios se habían encarecido y que no querían bajar el nivel de lo que venían presentando años anteriores. Después la comparsa Bahiana comunicó que no iba a competir y entonces Maringá decidió lo mismo ya que no iba a desfilar sola y después también decidieron lo mismo Bahianitos y Maringacitos”.

Fue por ello que desde la comuna se hizo la propuesta de realizar el festival a las comparsas que tuvo buena aceptación ya que el carnaval es una verdadera pasión de multitudes.

“No queríamos dejar pasar la fecha ya que nuestro pueblo siempre espera febrero para vivir el carnaval y así surge el festival y estamos muy contentos y esperamos que la gente apoye y venga a disfrutar y divertirse”.

Además de los cuadros de las comparsas, harán su presentación en el escenario las bandas Tche Garotos y Estación 13 y el DJ Matías Martinez.

“El cierre va a ser como es tradición con baile popular, que siempre se hace en la calle pero esta vez será en el polideportivo”, destacó y resaltó que, “confiamos en que el año que viene va a salir con todo la edición número 35 de nuestro querido carnaval de Concepción”.

Brillos en el aire

Por su parte, Gustavo Dombina, presidente de la comparsa Maringá, refirió que el festival es una manera de mantener la tradición de tener “plumas, brillos y ritmo” en el aire concepcionense.

“Nos pareció que fue acertado suspender la competencia este año, aunque estuvimos trabajando como siempre todo el año para el desfile y tenemos las carpetas con los nuevos diseños y las alegorías que las vamos a dejar para la próxima edición”, indicó y describió que lo que mostrarán el sábado son los tres puestos ganadores de 2023 en el provincial de San Ignacio, pasistas de cuerpo de baile y de batería y destaque que estarán acompañados por más integrantes. “Se están realizando los ensayos y estamos viendo cómo formar y cuántos pueden participar de acuerdo al espacio del escenario”, sostuvo el referente de Maringá.

La mejor expectativa

Beto Comparin, presidente de la comparsa Bahiana señaló que las expectativas para el festival del sábado “son las mejores” y que hay mucha ilusión y ansiedad en los comparseros por salir con los brillos y tambores.

“La expectativa es grande porque para nuestro pueblo el carnaval es muy importante, en pandemia no salió en 2021 y este año había muchas ganas de salir pero por cuestiones económicas se decidió no desfilar y como era una decisión importante de tomar se anunció con tiempo para que los que quisieran participar en otros carnavales lo pudieran hacer”, contó y de hecho muchos tocadores participaron de los carnavales de Apóstoles.

“Por eso se hicieron trajes nuevos, porque participaron en otro carnaval y esos trajes también vamos a estar mostrando en el festival del carnaval del sábado”, adelantó Comparin.

Y expresó que luego de esta cita todas las fichas estarán puestas en la edición 35 para el verano de 2025. “Como es un número redondo siempre pasa que crecen mucho las expectativas de salir y pensamos que en algún punto fue positivo no salir este año porque estaba siendo muy difícil sostener en lo económico, aunque también nos pone contentos ver que pese a la situación los carnavales siguen saliendo en las distintas ciudades y la gente sigue disfrutando de esta fiesta popular”.

Asimismo reflexionó que presentar un espectáculo de las proporciones del carnaval de Concepción con más de tres décadas demanda mucho compromiso y trabajo. “En nuestra comparsa esperamos que la gente se sume, que se involucre en la organización desde los primeros momentos, porque hay muchas cosas por hacer y esta es nuestra fiesta, se vive con mucha alegría y con mucho trabajo colectivo y a pulmón, muchas horas compartidas ensayando, juntando fondos, pensando, sacando ritmos y pasos, y todo eso es hermoso pero también requiere del compromiso de las personas” y subrayó, “estamos invitando y alentando a que todo ese amor que sentimos por el carnaval y por la comparsa se traduzca en acción”.

En Posadas arrancan el viernes

En Posadas el carnaval se vivirá del viernes 9 al martes 13 con desfiles en distintos puntos.

El cronograma oficial detalla que la apertura de los corsos posadeños será desde las 20 en el barrio Miguel Lanús en la plaza Arturo Illia. En tanto, el sábado la fiesta será en el Parque de Las Fiestas en avenida Marconi.

El domingo el carnaval se soltará a pleno en Itaembé Guazú, en calle Los Lirios, entre Cardenales y Gorriones y también en Villa Blosset.

Mientras, el lunes habrá fiesta carnestolenda en Itaembé Miní y el martes la jornada de cierre tendrá lugar en el Oeste en el barrio Yohasá en la esquina de las avenidas Aguado y Almirante Brown.

“Los carnavales serán una explosión de color, música y tradición. Estamos comprometidos en ofrecer un evento que celebra nuestra identidad y que invite a todos a sumarse a la fiesta. Estuvimos compartiendo con las comparsas en los barrios y el arduo trabajo que existe detrás se notará cada noche. Hay generaciones de familias que participan y estamos contentos de acompañarlos en todo el proceso. Mediante las acciones generadas a partir de las políticas públicas, el municipio crea lazos y empatía con la comunidad, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y promoviendo la colaboración colectiva”, expresó Mariela Dachary, secretaria de Cultura y Educación de Posadas en el acto de lanzamiento del evento hace dos semanas y concluyó: “Este es un momento único en el que convergen la creatividad, la diversidad y el espíritu comunitario, haciendo de nuestros carnavales una gran celebración”.

De los desfiles participarán ocho comparsas y también habrá shows de música en vivo.