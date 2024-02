Santo Tomé se suma a los pedidos de arreglos de caminos provinciales

martes 06 de febrero de 2024 | 14:30hs.

Marcos Grisetti, en su carácter de presidente de la Sociedad Rural de Santo Tomé, trazó un crítico panorama en relación al grave problema de las rutas provinciales, más concretamente sobre el estado de las Rutas Provinciales 40, 41, 42, 36, 37, 117 y otras que afecta fuertemente al sector productivo ganadero, forestal, y turístico en el Departamento Santo Tomé.

Grisetti, informó que a pesar de las gestiones ante el gobierno provincial hasta la fecha no se pudo concretar la reunión que solicitaron al gobernador Gustavo Valdés; y que, si bien se pudo ver en los últimos días algunas máquinas trabajando en la zona, es un trabajo que a su criterio no sirve. “Necesitamos una solución de fondo, algo más duradero como lo que se hizo en los primeros 20 kilómetros de la Ruta Provincial 40 las ganancias que acá se producen, devuelve cualquier inversión que la provincia haga”, aseguró.

El médico veterinario al frente de la Sociedad Rural de Santo Tomé explicó que “esta movida surge a partir de una convocatoria de la Cámara de Turismo del Iberá quienes recurrieron a las asociaciones rurales y afines con el objeto de realizar una reunión, vía zoom, para ver de qué manera pedir, por no decir reclamar, el arreglo de las rutas y vías de accesos provinciales que, por su pésimo estado de conservación, están afectando a todo el sector productivo y turístico del Iberá. Dicha reunión se llevó a cabo hace más de 10 días y contó con la participación de asociaciones de productores, sociedades rurales, asociaciones forestales y otros sectores de la madera, la Cámara de Turismo del Iberá, y algunos emprendedores privados tanto turísticos como productivos. El problema es el tema de los caminos, los cuales, agravados por las últimas lluvias están muy afectados y es imposible el tránsito tanto para el turismo como para la extracción de la producción ganadera y forestal desde los establecimientos rurales. La industria también fue muy afectada al no poder recibir materia prima lo que nos obligó a juntarnos entre todos para hacer notar este problema porque es un círculo de perjuicios muy grande que no afecta solo al sector ganadero, forestal y turístico, sino a la población rural en sí porque con este estado de las rutas no se puede llegar hasta ellas en ambulancias en caso de alguna emergencia, y es muy preocupante porque hay varios parajes en la zona como Galarza, Gómez Cué, y otros. Es decir, nos vimos en la necesidad de que el estado provincial tomé las medidas necesarias para resolver este inconveniente” sostuvo.

De esta primera reunión participaron productores de la Ruta Prov. 40, 41 y todas las colaterales que son la 117, 36, 37 y otras rutas troncales como la 42 y otras, y estuvieron todos los productores de la zona, La Cruz, Santo Tomé, Virasoro, Alvear y Pellegrini”, detalló.

El ruralista insistió en el reclamo a la máxima autoridad provincial: “Una ruta en malas condiciones significa menos venta de combustible en las estaciones de servicio, menos madera que ingresa a los aserraderos, menos ingresos para las empresas transportistas, ese efecto multiplicador se está perdiendo por este cuello de botella que se transformó las rutas provinciales de esta zona de Corrientes. El movimiento económico que hay en esta zona de la provincia es gigantesco, y estamos seguros que eso rápidamente devuelve a la provincia las inversiones que se necesitan. Hay que tener en cuenta que todas estas rutas están cargadas de forestación por ejemplo”, remarcó.

Por último dijo: “Esperamos tener una respuesta del gobierno a la brevedad porque esta es una necesidad que tenemos y porque sabemos que las ganancias que acá se producen devuelve cualquier inversión que la provincia haga, sin contar que hay que pensar también el bienestar de la gente que vive en esos lugares. Lo que pedimos es un arreglo de fondo, un buen arreglo que haga que, la lluvia por ejemplo no sea una limitación para el sistema productivo porque eso frena el movimiento económico”.