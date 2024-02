Mama Antula, la primera santa argentina: un faro de esperanza en tiempos difíciles

lunes 05 de febrero de 2024 | 15:06hs.

El próximo domingo 11 de febrero, el Vaticano será testigo de un hito para Argentina con la canonización de Mama Antula. Uno de los milagros que se le atribuyen, tuvo lugar en Santa Fe. Su vida y legado resurgen en “Mama Antula. La primera santa de Argentina”, fruto de una investigación que resalta su valentía y compromiso.

La portada del libro, cuyas autoras estarán presentes en el Vaticano para la canonización. Ambas investigaron en varios textos a Mama Antula. Foto: La portada del libro, cuyas autoras estarán presentes en el Vaticano para la canonización. Ambas investigaron en varios textos a Mama Antula. Foto: Editorial Catarsis.

Esta canonización hará mucho bien al pueblo argentino”. Lo afirmó el Papa Francisco en alusión a Mama Antula, quien a partir de una ceremonia que tendrá lugar en el Vaticano el próximo domingo 11 de febrero se transformará en la primera santa argentina. Jorge Bergoglio hizo esta afirmación en un contexto puntual: la publicación del nuevo libro que idearon Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, que se titula precisamente “Mama Antula. La primera santa de Argentina”. Se trata del cuarto texto que ambas dedican a la misma figura histórica, que en este caso deriva de una profunda investigación histórica desarrollada tanto en Argentina como Italia.

La relevancia de Mama Antula, quien vivió bajo el nombre de María Antonia de Paz y Figueroa entre 1730 y 1799 obedece a varias razones. En primer término, en un tiempo en que la mujer estaba relegada, dejó una familia acomodada para servir a los más humildes y tratar de plasmar los ejercicios espirituales de los jesuitas tras el destierro de la orden de América. Para eso, eludió los mandatos familiares y sociales, que eran muy severos en el siglo XVIII, para seguir su propio camino, que la llevó sobre el final de su vida a fundar la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires.

En una charla con este medio, Cintia Suárez -quien estará presente en el Vaticano durante la ceremonia del domingo- señaló que la figura de Mama Antula es reconfortante en un momento crítico como el que vive la Argentina. “Ella también, en su tiempo, tuvo que luchar con la adversidad y tuvo que hacerse cargo de los más sufrientes, de las personas que eran excluidas. Entonces, creo que nos viene a traer esa esperanza de nuevo. Además, fue una mujer laica, lo cual no es algo menor. No estamos hablando de una monja, sino de una laica consagrada. Creo que eso es lo fuerte, la imagen de que la primera santa de Argentina sea una laica, es decir una mujer como nosotros. Pero que fue una figura excepcional porque ya en vida tenía rasgos de santidad entonces. Nos da esperanza que el Papa haga esta canonización al iniciar el año. Es un muy buen inicio”, afirmó.

El nuevo libro de Nunzia y Cintia cuenta con el testimonio de los milagros que permitieron que Mama Antula sea canonizada. Uno de ellos está referido a la sanación de la religiosa de Rosa Vanina, del instituto de las Hijas del Divino Salvador, quien habría recuperado la salud en el año 1905. El otro, ocurrido en Santa Fe, fue la curación de Claudio Perusini, quien en 2017 estaba internado en un hospital de Santa Fe por “ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico”. Y, gracias a las oraciones elevadas a Mama Antula, logró recuperarse.

El hecho de que los dos milagros estén separados en el tiempo por casi un siglo representa una singularidad. Es que la canonización de Mama Antula fue presentada hace muchos años, aunque recién tomó nuevo impulso gracias a Francisco, quien la valora mucho, en especial por el contacto que tuvo con los jesuitas. El caso de 1905 llamó tanto la atención de los médicos tratantes, que se presentó el caso como milagroso para ser estudiado en el Vaticano. Pasó el tiempo, la causa quedó archivada, hasta que finalmente esa curación fue determinada como milagrosa por el Vaticano y en 2016, Mama Antula es beatificada, la instancia previa a la canonización, para lo cual se necesitan dos milagros uno de los cuales tiene que suceder luego de la beatificación. Ahí se reporta el caso de Claudio Perusini en Santa Fe”, recordó Cintia.

También el libro pone de relieve el rol que cumplió en vida Mama Antula, dado que una época en que las clases sociales no se mezclaban las clases, ella pudo hacer que se superen esas diferencias en el contexto colonial. Además, visibilizó a la mujer en un tiempo en que esto no era usual, lo cual otorga una conexión más con el tiempo presente. “Con Nunzia, nos propusimos traer al personaje en este tiempo, dado que había sido olvidado en la historia, entonces nosotros destacamos su figura, su rol y su astucia. En un momento en el cual lo usual era que una mujer se case o entre a un convento como monja, ella eligió una tercera opción, ir al junto con los jesuitas al Beaterio. En esa época, no era común que una mujer se presente ante autoridades como el virrey o el obispo, porque la mujer era considerada una cosa, que primero pertenecía al padre y después al marido”, expresó Cintia.