Look nuevo y los nudillos marcados, elementos contra el sospechoso del doble crimen de Aristóbulo del Valle

domingo 04 de febrero de 2024 | 20:45hs.

Gonzalo Omar Z. (24), el único detenido que tiene la causa por el doble homicidio de Daniel Ferrari (62) y Regina Martins Da Rocha (57) en la localidad de Aristóbulo del Valle, ya se encuentra en una dependencia de la localidad a la espera de ser trasladado al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá para la audiencia indagatoria.

Según pudo saber El Territorio en base a diferentes fuentes que intervienen en el caso, llegó allí luego de la realización de los exámenes de rigor en la localidad de Posadas. Además, se aguardan resultados del teléfono celular que se le incautó, pericia que creen los pesquisas podría ser claves en la causa.

Más allá de eso, en el procedimiento de detención los efectivos policiales se toparon un elemento comprometedor para el sobrino de Ferrari: el joven tenía lesiones en las manos, particularmente en los nudillos. Las mismas están certificadas y tienen peso en el expediente en razón de que las víctimas fueron atacadas a golpes.

Por otro lado se supo que al momento de su aprehensión ya se había cortado el pelo, se cree que para modificar su apariencia a sabiendas que lo podrían buscar. Esto se suma a diferentes testimoniales relevadas que revelaron una relación conflictiva con su tío, pero además, que lo habrían ubicado en la escena.

Gonzalo Z. (24) fue el primero que apareció en el radar de los investigadores, conforme transcurrieron las horas tras el hallazgo de los cuerpos de Ferrari y de Martins Da Rocha. El ahora detenido, se dijo, tiene problemas de consumo y en el pasado le había reclamado por unos trabajos de mantenimiento del sitio que consideró no habían sido pagados debidamente.

Las mismas testimoniales y “rastros digitales” determinaron que el sospechoso se había ido a Santo Tomé, Corrientes, razón por la cual una comisión formada por efectivos de la Dirección de Homicidios, División de Investigaciones de Aristóbulo del Valle y personal de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), se dirigieron a esa localidad.

Allí se montó una vigilancia que permitió ubicarlo en un domicilio sobre la calle Centeno. Mediante exhorto del Juzgado interviniente, y con la colaboración de efectivos de la Policía de Corrientes, se lo apresó. Se detalló que el joven se vio rodeado quiso huir, pero inmediatamente fue alcanzado y reducido.

Los efectivos concretaron un allanamiento que no arrojó resultados de peso, más allá del celular mencionado. Trascendió que aún resta ubicar el vehículo en el que se movilizaba y no se descarta la participación de otra persona en el caso.

Como viene informando El Territorio, el caso se conoció la tarde del viernes, alrededor de las 17.30, cuando la hermana de Martins Da Rocha se acercó al lugar y se topó con la terrible escena. Minutos más tarde personal de la Unidad Regional XI arribó al lugar para las primeras diligencias.

“Empecé a golpear las ventanas, les llamaba por sus nombres y nadie contestaba, entonces decidí acceder por la puerta que estaba entreabierta. Cuando la empujé estaba el cuerpo del hombre en el piso. Ya muy asustada vi que la ventana del baño que iba a la pieza principal estaba abierta, y por ahí me metí. Me fijé en las piezas pero mi hermana no estaba. Me quedaba una puerta que es la del baño en la cocina, estaba cerrada, y cuando la abrí me topé con ella tirada, ya muerta desde hacía varias horas", lamentó Lucía Martins Da Rocha en diálogo exclusivo con este medio.

Con el correr de las horas se supo que había una tercera víctima, que por fortuna resultó ilesa. Se trata de una adulta mayor que cuidaba Ferrari y que tiene una discapacidad que le impide hablar y movilizarse. Se espera que sus familiares, de Buenos Aires, se hagan cargo de su cuidado a partir de ahora.

Voceros con acceso a la investigación puntualizaron que la hipótesis trazada por los pesquisas indica que el sobrino de Ferrari, conocedor de la casa y sus movimientos, se metió a la vivienda por la ventana de la habitación en la que estaba la señora discapacitada, a sabiendas que no iba a reaccionar.

En esa instancia se habría encontrado con su tío, quien lo reconoció. Por eso, no le quedó otra que golpearlo, desatando así el horror que terminó en doble crimen. El inmueble estaba todo revuelto, por lo que se presume que el sujeto buscó dinero por todo el lugar.

El informe de las autopsias realizadas por el Cuerpo Médico Forense realizado el sábado reveló luego que Da Rocha fue estrangulada con un lazo, una asfixia mecánica, mientras que Ferrari sufrió un infarto a causa de los múltiples golpes que estaba recibiendo. Los cuerpos ya fueron entregados para su inhumación.