Quintela y Trotta abrieron un ciclo federal de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner

Con el “Ciclo de Encuentros Esperanza Federal” la EJNK se plantea “generar nuevas respuestas a los problemas históricos y formular nuevas preguntas para los desafíos que vienen, porque tenemos por seguro que con esta gente que gobierna ahora, lo peor está por venir”, enfatizó Trotta en su discurso de inicio. Quintela respondió a los ataques contra el Peronismo remarcando que “no es cierto que nos gusta la asistencia social como respuesta a todo. Lo que queremos es la inclusión y la inclusión significa la dignificación de nuestra gente”

En La Rioja se dejó inaugurado foralmente el nuevo “Ciclo de Encuentros Esperanza Federal” organizado por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) y que tendrá capítulos en las diversas regiones del país. La apertura estuvo a cargo del gobernador riojano, Ricardo Quintela, y del exministro de Educación y miembro de la mesa ejecutiva de la EJNK, Nicolás Trotta.

“Abrimos este ciclo para discutir cómo anclamos al Justicialismo en la agenda del Siglo XXI. Hoy más que nunca tenemos que buscar nuevas respuestas a los problemas históricos, pero también nos tenemos que formular nuevas preguntas para los desafíos que vienen. El Peronismo no puede ser reaccionario, sino que debe liderar las nuevas demandas sociales con ideas nuevas. Porque tenemos por seguro que con esta gente que gobierna ahora, lo peor está por venir”, enfatizó Trotta en su discurso de inicio.

En La Rioja participé junto al gobernador @QuintelaRicardo, @TeresitaMadera, Virginia Del Arco, @amolinalarioja y @GALEANISMO en la mesa de apertura de Esperanza Federal con la participación de referentes de las 6 provincias del noroeste. Unidad con ideas claras para el futuro. pic.twitter.com/z6tcxanmjO — Nicolás Trotta (@trottanico) February 2, 2024

Por su parte, el gobernador Quintela se enfocó en remarcar que “para que el Peronismo tiene que ser un administrador y un distribuidor de los diversos intereses que tiene una sociedad”. Y destacó que “queremos un Estado presente para que actúe en donde la sociedad tiene un conflicto o donde haya una necesidad. No quiere decir que somos los que resolvemos todos los problemas, no es cierto. Como no es cierto que nos gusta la asistencia social como respuesta a todo. Lo que queremos es la inclusión y la inclusión significa la dignificación de nuestra gente: con un buen trabajo, con una buena vivienda, garantizando que sus hijos tengan la posibilidad de educarse, de curarse y fundamentalmente de tener un plato digno en la mesa”.

De esa manera, el mandatario de La Rioja respondió desde sus discursos a quienes acusan al peronismo de asistencialista. “Es mentira que a nosotros nos gustan los comedores infantiles, no es cierto, no nos queda otra para tener un sector vulnerable en nuestra sociedad. Pero paralelamente, mientras tengamos el comedor sabemos que saciamos un hambre. No es lo correcto, son políticas que deben tener un comienzo y un fin. El fin tiene que ser cuando ese padre de ese chico que va al comedor consigue su trabajo digno para que él le dé la comida en su casa. Ese es el peronismo”.

Desde la mesa ejecutiva de la EJNK resaltaron que la apertura del “Ciclo de Encuentros Esperanza Federal” se realizó en La Rioja precisamente porque la del Noroeste Argentino es la región que más está sufriendo las políticas de Javier Milei “y porque el gobernador Quintela le puso el pecho a esta lucha contra el ajuste desmedido del Gobierno”. El encuentro se desarrolló durante todo el día con la participación de referentes de las seis provincias del NOA: Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja.