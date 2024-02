Iguazú: empleados municipales denunciaron a Filippa en el Ministerio de Trabajo

viernes 02 de febrero de 2024 | 15:11hs.

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del ciclo 2024 del Concejo Deliberante, el intendente Claudio Filippa cuestionó a los empleados municipales que aprovecharon el momento para manifestarse pacíficamente y exigir un aumento salarial, ya que según denuncian, muchos empleados no superan los 150 mil pesos de bolsillo. Como respuesta, los trabajadores, con el aval del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunciaron esta mañana al jefe comunal por discriminación en la sede del Ministerio de Trabajo.

En relación a lo sucedido ayer, los municipales pegaron carteles en reclamo de ajustes salariales en el ingreso al Concejo Deliberante. Durante el discurso de Filippa escucharon con atención los anuncios y en un momento se sintieron "amenazados y discriminados" por el mandatario, que apuntó contra los trabajadores manifestando que habrá aumento pero conforme a la productividad de cada empleado. "De los sueldos no tengo ningún inconveniente en decirles que vamos a ir viendo también, no en febrero, pero a partir de marzo un aumento. Un aumento acorde al que implica un compromiso. Qué bueno sería pagar por productividad. Porque es fácil reclamar y es fácil no trabajar", fustigó sin titubear el jefe comunal.

Sus dichos provocaron la bronca de los empleados que perciben un salario menor a 150 mil pesos por mes, quienes decidieron presentar una denuncia en el Ministerio de Trabajo y anticiparon que el lunes celebrarán una asamblea en el corralón municipal a fin de "definir las medidas de lucha que se llevarán a cabo para exigir una recomposición salarial favorable ya que muchos de los empleados están por debajo de la línea de pobreza según los datos del Indec".

"No se puede vivir así, la mayoría de los empleados no llegan a fin de mes y si reclaman son amenazados. Los empleados serán mucho más productivos si perciben el sueldo que corresponde", indicaron desde ATE, acotando que hace más de un año vienen peleando por una recomposición salarial y reclaman el aumento que está previsto en la ordenanza aprobada del presupuesto para el ejercicio del 2024.