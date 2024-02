El futbolista pampeano que desafió a su pasado en el partido Boca vs. Sarmiento

viernes 02 de febrero de 2024 | 12:52hs.

Boca Juniors y Sarmiento empataron 1-1 en el Nuevo Gasómetro, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El gol del Xeneize lo convirtió Miguel Merentiel a los 9 minutos y el empate para el Verde de Junín lo hizo José Mauri a los 27 minutos de la parte final. Mauri, futbolista pampeano con pasado en Milan, es fanático de Boca y de Riquelme, pero sin embargo amargó al club de sus amores en el Nuevo Gasómetro.

José Agustín Mauri nació en Realicó, el 16 de mayo de 1996. Luego de defender los colores de Ferro de Realicó, Talleres de Huinca Renancó y Ferro de Alvear, en 2010 viajó a Italia para jugar en las formativas del Parma Football Club con apenas 14 años, pero no la pasó bien por culpa de un empresario que no le cumplió: "Me dejó prácticamente tirado, sin computadora, sin teléfono, sin dinero y con 14 años. Fue muy duro al principio, pero a mi familia jamás le dije nada, hasta que fui grande. Por eso digo que el fútbol es muy cruel, que no es humano. Estuve un año y medio sin jugar porque no tenía pasaporte; el chavón (representante) se fue y volvió cuando yo tenía 16 años y tenía que firmar mi primer contrato... Lo saqué cagando", contó en una entrevista con el diario La Arena.

Su debut como profesional fue con 17 años por la Copa Italia 2013, cuando ingresó en el minuto 68 para jugar contra Varese 1910. En 2015 dio el primer gran salto de su carrera al ser fichado por AC Milan por cuatro temporadas. En el gigante italiano no hizo pie y apenas disputó 21 partidos hasta 2019 con un préstamo en el medio por una temporada a Empoli.

Además, fue convocado por la Selección nacional Sub-17 de Italia en 6 oportunidades y convirtió 2 goles, mientras que en 2015 disputó la clasificación a la Eurocopa sub-21.

No tuvo las oportunidades que él esperaba en su periplo por Europa: "Cuando fui al Milan solo había jugado 40 partidos en Primera y tenía que competir con De Jong, un campeón del mundo. Además, en los entrenamientos Gattuso te llenaba de patadas", comentó en 'Ataque Futbolero'.

En septiembre de 2019 fue presentado por Talleres, equipo en el cual disputó 19 encuentros. Antes de llegar Córdoba, se especuló con que probó fortuna con River, pero él lo volvió a negar y se declaró simpatizante de Boca Juniors, aunque dejó abierta la puerta a firmar con el conjunto Millonario.

"Soy hincha de Boca y quiero que gane siempre, pero si River me busca, no podría decirle que no, aunque sea hincha de Boca. Una cosa es el fanatismo y otra el trabajo".

En otra charla con "Crack Deportivo" sentenció: "Uno se ve siempre con la camiseta de Boca, más que nada como hincha de chiquito. Riquelme es un ídolo de chico y me movería el piso, porque soy hincha de Boca",

Su carrea siguió en Kansas de la MLS (10 partidos y un gol) y finalmente arribó a Sarmiento, institución en la cual hizo su estreno el 29 de enero de 2023 ante Instituto. Ante el equipo de la Ribera disputó apenas su cuarto partido en un año, debido a una rotura de ligamentos el 4 de febrero en su segundo partido ante Barracas Central.

"Ojalá que sea el primer gol de varios. Es un premio al esfuerzo después de la rotura de ligamentos. Hice una pretemporada de 15 días y este es el segundo partido. Quiero darle las gracias al técnico, a mis compañeros y a los kinesiólogos, a los que les rompo las pelotas y me acomodan todo. Es una satisfacción muy grande", declaró en una nota con TNT Sports luego de la igualdad ante Boca.