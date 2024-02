Filippa admitió que el municipio de Iguazú esta en crisis desde el año pasado

jueves 01 de febrero de 2024 | 16:21hs.

Este jueves se realizó la apertura del ciclo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, y tal como lo dispone la carta organiza Municipal el intendente es el encargado de inaugurar el ciclo con la exposición de un balance de gestión municipal y las acciones concretadas durante el 2023 y debe dar a conocer la planificación prevista para el año. En esta oportunidad Filippa reconoció que el parque vial municipal esta en malas condiciones y que han adquirido vehículos usados el año pasado para la dirección de tránsito.

El Jefe Comunal Claudio Raúl Filippa que inicia su noveno año consecutivo en el mandato en su alocución enumero una serie de inconvenientes que debieron sortear durante todo el año pasado, reconoció que la maquinaria del corralón municipal utilizada para mejorar los caminos terrados de la zona rural están fuera de servicio. Asimismo, asumió que los pocos trabajos que se ejecutan se deben a que Vialidad Provincial ha cedido en calidad de préstamo una motoniveladora y que dos operarios del organismo provincial son los que la operan explico que los viáticos son pagados por la comuna.

Para iniciar su discurso Filippa hizo referencia al crecimiento de la ciudad de forma irregular mediante la intrusión de las tierras que hoy acarrean una serie de problemas de infraestructura, e hizo hincapié en las calles terradas “Quiero que sepan que tuvimos una serie de inconvenientes, algunos problemas con los vehículos del parque vial municipal. En general sabemos que estamos un poco atrasados, pero vamos a seguir trabajando en los barrios, pero esto se debe a que tenemos inconvenientes con algunas maquinas”

Luego se refirió a los trabajos de canalización de desagües pluviales en Villa Tacuara, obra que no fue concluida, trabajos en barrio Las Palmeras y en la zona primaria aduanera. También hizo referencia a los trabajos de empedrado y cordón cuneta llevado adelante por la comuna “yo quiero que ustedes sepan que cada tubo de hormigón tiene un costo 111 mil pesos, la colocación de 100 metros de esos tubos representan 11 millones de pesos que prácticamente luego no se ve, mas todo lo que implica los gastos operativos de combustible con la presencia de personal municipal” remarcó.

Mas tarde se refirió a las obras que quedaron inconclusas ejecutadas por la provincia con fondos nacionales “a partir de octubre las partidas presupuestarias disminuyeron”, aseveró Filippa. “Son obras importantes, con valores o costos muy altos que hacen que para el municipio sea imposible de acceder, se necesita la ayuda de Nación” y agregó “Tenemos, no obstante, expectativas, sabemos que el gobernador Passalacqua es un hombre de dialogo y vamos a esperar porque todo se esta dando en un marco apresurado con este paquete de leyes que a partir de esto se van a ir definiendo pautas y veremos el camino a seguir”.

Siendo la línea de las obras, Filippa se refirió al trabajo de bacheo que realizan en las calles de Iguazú, describió el trabajo que llevan adelante y reconoció que no es el mejor tratamiento que se le puede dar “hemos comprado asfalto frio que se hace un tratamiento con gasoil y trabajamos también con el resto de asfalto que hay en el Urugua-í y con eso fuimos solucionando el bacheo, no son grandes arreglos pero por lo menos lo mínimo como para que la gente pueda circular sin tanto inconveniente”.

Entre otros puntos desarrollados en su alocución el intendente habló acerca de las dificultades que enfrentan respecto al tratamiento de los residuos. En ese sentido indicó que han comprado una topadora antigua a que costó 21 millones para trabajar en el basural al aire libre y han adquirido 160 contenedores el año pasado. también explico que han adquirido dos camionetas usadas, en buen estado, para el departamento de transito e hizo especial hincapié en el gasto semanal de combustible que hasta el 31 de enero era de 7 millones de pesos semanales.

Remarcó que debido a la situación económica se realizaran recortes, como la decisión de no apoyar la fiesta de carnaval, este año no se entregaran kits escolares y habrá recortes y ajustes en todos los sectores: “lamento avisar a los vecinos que este año no estamos en condiciones de ayudar con kits escolares, los 7.000 kits nos cuesta casi 50 millones de pesos así que aconsejamos a las familias que destinen el dinero de la asignación para la compra de útiles escolares”.

El intendente se limitó a dar a conocer las acciones ejecutadas, pero no hizo anuncios para la gestión 2024.