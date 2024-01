Obras privadas también afectadas por la gran incertidumbre nacional

sábado 27 de enero de 2024 | 5:00hs.

De a poco las obras privadas volvieron a repuntar, algunas habían quedado en parate por las vacaciones, otras por la incertidumbre de lo que pasaba a nivel nacional. No obstante, este matutino salió a recorrer y constató que hay edificios y viviendas multifamiliares que se están llevando adelante pese al contexto económico que vive el país. Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) indicaron que aún no hay certezas para el rubro y hacen hincapié en que las obras públicas son de suma importancia.

“La construcción es uno de los motores de la economía y a esta altura del año aún hay incertidumbre en cuanto a las medidas. La obra pública genera mucho trabajo que por el momento está estancado. Mientras tanto, el sector privado se va desarrollando en un contexto que no deja de ser complicado”, expresaron.

Por su parte, Julio Resek, presidente de Cámara Misionera de Empresas Constructores y Afines (Cameca), sostuvo en Radioactiva 100.7 que “en términos generales estamos haciendo foco en las obras públicos-privadas y estamos esperando que se terminen de definir equipos de trabajo en cuanto a Nación”. En Misiones, en diciembre del 2023 hubo 9.500 trabajadores de la construcción registrados.

El panorama sigue incierto

Sebastián Torres, presidente de la Cámara Argentina de Construcción (Camarco), en diálogo con El Territorio manifestó que el panorama en el rubro de la construcción -con los cambios políticos que hubo a partir del 10 de diciembre luego de asumir Javier Milei como presidente- estuvo expectante que varios temas se definan, los cuales son importantes para la construcción.

“La coparticipación que designen a cada provincia impacta en nuestro movimiento en la obra pública, financiada por cada distrito, algo que aún no está bien claro. Aparte de la continuidad de obras públicas por parte de Nación, teníamos ya hace 30 días o más, un ministro de infraestructura que en estos días dejó de serlo. Lo cual nos dilata bastante en tiempos para la continuidad de dichas obras y la preocupación más grande es darle continuidad de trabajo a nuestros operarios”, apuntó.

Seguidamente, manifestó que “la industria a la que pertenecemos es motor de la economía y da trabajo a más de 9.500 trabajadores directos de la construcción”. Este número refleja la cantidad de operarios de la construcción del año 2023. Mientras que, respecto al costo del metro cuadrado, señaló que en la actualidad está rondando entre los $1.200 a $1.500.

Torres sostuvo que “la construcción sigue siendo un resguardo para que las personas inviertan tanto en sus viviendas, locales, edificios, u otros. La gente que puede siempre invierte en ladrillos”. En cuanto a expectativas para este 2024, dijo que se esperaba tener más certeza “que no estamos teniendo y hay una preocupación importante”.

Al ser consultado por las medidas del gobierno de no invertir en obras públicas, expresó: “Desde Camarco estamos convencidos de que el Estado siempre tiene que estar presente en la obra pública , se tiene que llegar a todos los puntos de la provincia. Los lugares más alejados donde no tienen manera de invertir, de conseguir energía ahí tiene que estar la obra pública, lo mismo las redes de agua, escuelas, reparaciones, entre otros lugares como hospitales y Caps”.

Trabajadores

Durante esta semana, este matutino recorrió algunas obras para charlar con los trabajadores de la construcción. En esta oportunidad, José Bogado, capataz, indicó que llevan adelante una vivienda multifamiliar, que se estima finalicen para finales de marzo. “Se empezó en noviembre del año pasado, y el clima ayudó bastante. Somos cinco personas trabajando desde las 8 hasta las 17 aproximadamente, y paramos para almorzar media hora”.

El trabajador relató que son contratados por una empresa constructora y que en diciembre paró la obra para brindarle vacaciones al personal.

“Cuando son viviendas familiares mayormente se espera la cuestión de los materiales. Si bien ahora no hay dificultad de conseguir como a principios del año pasado, los costos son altos y a veces la familia busca abaratar o comprar lo que esté a su alcance. Eso lo manejan con el arquitecto o el maestro mayor de obras. A nosotros nos llega el material y manos a la obra”. Al ser consultado sobre el panorama del sector, dijo que “a finales del año pasado fue difícil, y que este será igual. La realidad es que no cualquiera tiene para invertir, mayormente el que está construyendo es porque compró los materiales con anticipación”. Por su parte, Juan Ramírez, albañil, manifestó que “hay trabajo pero menos que antes porque pagar un albañil por día cuesta en promedio entre $10.000 y $12.000”. Sostuvo que no todos tienen la posibilidad de pagar ese dinero con los costos que se manejan en la actualidad por día.