Vivir y morir por el fútbol: hallaron sin vida al jugador que cayó al Paraná

miércoles 24 de enero de 2024 | 6:03hs.

La ilusión de cualquier pibe de barrio de vivir de la pelota, los domingos de cancha con los amigos y el tránsito vecinal fronterizo tan ilegal como naturalizado en Misiones. La vida del eldoradense Ramón ‘Munrra’ Vidal Aquino (35) estuvo atravesada por todo eso y terminó de la peor de las formas.

En horas de la tarde de ayer las autoridades de Paraguay y sus familiares confirmaron que su cuerpo fue hallado en aguas del Paraná, frente a Montecarlo, luego de que se cayera al agua en Mayor Otaño, cuando volvía en una lancha después de ir a jugar al fútbol. Según se detalló, la corriente lo había arrastrado a la zona de la citada localidad.

Las esperanzas de hallarlo con vida se desvanecían con cada hora que pasaba, al punto que la familia ponía sus expectativas en que lo encuentren para poder despedirlo.

El eldoradense jugaba en el Club Deportivo Mayor Otaño, del vecino país.

Como informó El Territorio, el hecho fue reportado en horas del mediodía del lunes, luego de que la mujer de Vidal Aquino, Clara Benítez, se hiciera presente en el destacamento de la Marina ubicado en el puerto de la localidad fronteriza.

Benítez contó que durante la noche del domingo su pareja y un grupo de amigos intentaban cruzar el río de forma ilegal en una canoa motorizada, pero ésta se desestabilizó y todos cayeron al agua.

Según pudo reconstruir este matutino, Munrra y varios compañeros habían ido a Mayor Otaño para jugar al fútbol, algo habitual en la Capital del Trabajo ya que los jugadores cobran un buen dinero por ello. Esta vez, sin embargo, parece que se trató de un simple amistoso.

La vuelta se hizo tarde y por eso el accidente ocurrió de noche. Al parecer los misioneros pidieron al dueño de la embarcación que hiciera dos viajes porque eran muchos, pero éste se negó. El río crecido y las fuertes corrientes hicieron lo demás.

Munrra intentó agarrarse de uno de sus amigos pero éste no logró ponerlo a salvo debido a la desesperación que tenía la víctima. Tuvo que dejarlo ir para salvarse.

Testimonio

Carola Torales, hermana de uno de los sobrevivientes accedió a hablar con El Territorio y contó que su familiar estaba muy asustado y triste por lo ocurrido. “Gracias a Dios él pudo nadar hasta la orilla, pero el río está muy alto, muchos remolinos y con la correntada fuerte. No pudo hacer nada más que nadar para salvarse”.

Mediante ese testimonio se pudo reconstruir qué pasó esa noche: “La embarcación se dio vuelta y la mayoría pudo prenderse hasta que llegaron a auxiliarlos, sino capaz íbamos a estar hablando de más desaparecidos. No te imaginas la angustia y el desespero que vivimos” contó.

Torales contó que se enteró de lo sucedido cerca de las 22 del domingo, cuando recibió un mensaje de texto de uno de los chicos. Le contaba que no podían cruzar y que tenían todos los teléfonos mojados, pero que estaban bien. Cerca de la 1 las noticias de una tragedia empezaron a llegar e incluso trascendió que “estaban todos fallecidos”.

“Nos agarró un ataque de llanto, no sabíamos qué hacer”, dijo Torales, hasta que finalmente consiguieron un número y pudo confirmar que su hermano y los otros chicos estaban en buen estado.

“Después desde ese número nos avisan que cruzaron tipo 1 de la mañana y que le fuéramos a buscar en Pinares. Cuando llegamos allá era verlos tirados, llorando todos, desesperados. Lo único que hice fue abrazar y llorar con mi hermano”, puntualizó.

“Eran muchos para una lancha”

Ramón Aquino Vidal padre, también dio precisiones de la secuencia en base al testimonio de los amigos de la víctima: “Por lo que tengo entendido eran muchos para una lancha. El pasero supuestamente veía bien que podían venir y entonces se largó para pasar, pero en el canal es otra corriente, no es lo mismo que el borde y tengo entendido que eran once con el pasero, once personas. Eran muchos para la lancha, yo le he visto allá del otro lado”.

Munrra dejó una esposa y dos hijos, una nena de 2 y un nene de 8. Todos los que lo conocieron dijeron que a él y sus amigos los movilizaba cruzar cada domingo, iban felices a pesar de los riesgos de cruzar de forma clandestina, sin protección ni seguridad alguna.

En noviembre de 2023 el Club Deportivo Mayor Otaño había anunciado que ‘Munrra’ Aquino se preparaba para la temporada 2024. El eldoradense jugaba con la camiseta número 5. El cuadro se puso a disposición de la familia y adelantó las gestiones ante las autoridades.

Su padre contó orgulloso que su hijo era uno de los capitanes del equipo y que incluso llegó a jugar en la selección de la localidad vecina. Confirmó también algo clave para este desenlace: “Parece mentira pero justo el jueves estaba hablando con él sobre eso, que no sabía nadar y mirá lo que viene a pasar”.