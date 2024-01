Extienden la fumigación a más barrios de Posadas

miércoles 24 de enero de 2024 | 6:06hs.

El brote de dengue no da tregua y continúan con las acciones para lograr disminuir la proliferación del Aedes aegypti. Desde la Municipalidad de Posadas insisten en la limpieza en los patios de las casas e indicaron que el brote de contagios podría continuar hasta abril.

“Venimos trabajando todos los días, mañana y tarde, inclusive sábados en diferentes barrios de la ciudad de Posadas, tratamos de llegar a todos los lugares que se puedan, tenemos una ciudad tan grande y es difícil llegar a todos, es por ello que trabajamos con las comisiones vecinales para poder llegar”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores en la Municipalidad de Posadas.

Desde la comuna dieron a conocer que en paralelo a la fumigación se viene realizando un trabajo de concientización para la limpieza de los patios, “nosotros llevamos información, enseñamos a las personas sobre el cuidado de los patios, porque es imposible que podamos limpiar el patio de cada vivienda de la ciudad”.

“La responsabilidad civil es muy alta en esta enfermedad, cada familia tiene que hacerse cargo lo que pasa en el patio de su casa y evitar tener lugares que acumulen agua. Hemos visto muchos baldes de pintura, floreros, platos portamacetas, neumáticos y piletas pelopincho que son criaderos de mosquitos”, manifestó Tejerina, que además, agregó: “El principal problema es que en los patios de las casas en las cuales pudimos ingresar hay muchos lugares que acumulan agua, la gente no limpia y en esos lugares el mosquito pone sus huevos y se reproducen. Entonces cuando fumigamos se mata a los mosquitos adultos, pero quedan esos criaderos de los cuales nacen los nuevos mosquitos. Entonces es muy difícil, es una lucha muy despareja”.

Además remarcó que hay un gran porcentajes de viviendas en las cuales no pueden ingresar por la negación del propietario o porque no se encuentran en la vivienda.

“La falta de empatía de la comunidad con respecto a la limpieza es grande y allí nace un problema más complicado, porque puede ser que una persona limpie su patio, pero si el vecino no lo hace el riesgo sigue siendo el mismo”, explicó.

Por último manifestó que para hacer una denuncia de patios abandonados se debe llamar al 0800-888-2483, Municipalidad de Posadas o por medio de una nota.

“El circuito de la infracción es así, la Municipalidad va, constata si el lugar está abandonado, cerrado con pasto alto, se intima a los dueños y se pasa al Juzgado de Faltas, ellos se contactan con los propietarios para informarles de la situación, allí ya queda en cada propietario si quiere limpiar su vivienda o sólo ser multado”, deslizó el funcionario.

“Buscamos que la Justicia nos respalde más fuertemente en el tema de las multas con la limpieza, porque si una persona no quiere mantener limpio su terreno o en su propiedad privada, puede no hacerlo, puede tener cubiertas, recipientes que acumulen agua o lo que quiera tener puede tener. Entonces ahí venimos hablando con la jueza de faltas y eso de hacer de poder hablar también la Justicia provincial para que tomen medidas más contundentes. No debería ser así, pero la propiedad privada en la práctica es bastante más importante que la salud pública”, sentenció.

Por último, Tejerina hizo referencia de hasta cuándo podrían durar los contagios de dengue y explicó que debido a la situación en que se encuentra la provincia, el brote podría durar hasta abril.

“No sabemos hasta cuándo se va a expandir, ha comenzado a fin del 2023, generalmente se extiende hasta marzo o abril, pero lo que habrá que observar será con la potencia que tienen los contagios, si empieza a disminuir o se mantiene con esta tendencia que tenemos ahora. También hay que prestar atención a la situación de otras provincias, la semana pasada han comenzado a denunciar un montón de casos de circulación de dengue autóctono, por lo cual esta enfermedad a nivel país va a seguir seguramente hasta el invierno”, cerró.