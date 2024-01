Martín Bogado se muda a Francia

miércoles 24 de enero de 2024 | 6:01hs.

El rugbier misionero Martín Bogado, wing de Los Pumas y de Highlanders de Nueva Zelanda, se convirtió en flamante refuerzo del Oyonnax, del Top 14 de Francia, pero pasará a jugar en el equipo galo en junio cuando culmine su actuación en el Súper Rugby del Pacífico.

La noticia fue dada a conocer ayer por el club francés, que producirá el regreso del exjugador del Jockey Club Córdoba a Francia, donde jugó a fines de 2022 para el Bayonne como jóker médico (reemplazando a un jugador lesionado).

Bogado, quien firmó contrato por dos temporadas, está realizando la pretemporada con Highlanders para el Súper Rugby Pacific, jugando por segundo año consecutivo en la franquicia de Dunedin, donde apoyó dos tries.

El misionero de 25 años formó parte del plantel de Los Pumas que participó de la Copa del Mundo de Francia 2023, jugando ante Chile y marcando un try. Sin dudas una temporada que se cerró con grandes alegrías.

Los comienzos en Centro

Anteriormente, en diálogo con El Territorio, Bogado se reencontró con su pasado y se acordó de sus inicios en Centro de Cazadores.

“Encontré en el rugby valores que los hice baluartes. Encontré en el club amigos y siempre consideré a este club como mi segunda casa cuando entrenaba martes y jueves y jugaba los sábados… fueron los momentos más felices”, dijo el fullback.

“Tuve un camino largo pero necesario. Me sirvió para formarme como persona y jugador. De todos lados me llevé gente, entrenadores y compañeros”, repasó en cuanto a su carrera, que comenzó en el Cazador y luego siguió en Jockey Club de Córdoba, Olimpia Lions de Paraguay, Jaguares XV, Bayonne de Francia hasta recalar en Highlanders de Nueva Zelanda.

“El paso por Olimpia fue clave, me terminó de formar como jugador. El paso por Jaguares también me formó, pero ahí pude explotar y me ayudaron a llegar a mi mejor nivel. Fueron etapas muy necesarias para mi formación”, acotó.