Rige alerta amarillo por tormentas para Misiones

viernes 19 de enero de 2024 | 9:40hs.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana una alerta de nivel amarillo por tormentas para esta tarde para Misiones.

El alerta amarillo, que implica la existencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" y además de Misiones alcanza a Formosa y Chaco, además el oeste y este de Jujuy y gran parte de Salta.



Este área será afectada por lluvias y tormentas con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, que estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Frente a esto, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informase por las autoridades.