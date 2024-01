Cuidado y conciencia: claves para la aplicación segura de los insecticidas y pesticidas

miércoles 17 de enero de 2024 | 17:29hs.

Ante un escenario regional en el que se registran cada vez más casos de dengue, el uso de

insecticidas, pesticidas y la ejecución de fumigaciones caseras resulta esencial para repeler

al mosquito transmisor de la enfermedad. Sin embargo, la aplicación de los productos

químicos elegidos para estas tareas debe realizarse con rigurosidad para evitar perjudicar la

salud propia o al medio ambiente.

"En la República Argentina, el sistema globalmente organizado, tiene un pictograma en el

que se establecen las recomendaciones mínimas de seguridad para cualquier usuario de

productos químicos. En alguna parte del rótulo, hay dibujos que indican que es perjudicial

para la salud o para el medio ambiente. Si tiene un dibujo de un pulmón reventado es

porque es malo para la salud. Si tiene un pescado con una línea cruzada, no se puede

aplicar cerca de plantas, animales y mucho menos del agua", explicó el presidente del

Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene, Diego Fontana.

En diálogo con Radioactiva (100.7), aclaró que "cada ser humano tiene diferente forma de

asimilar lo que ingresa a su organismo: hay gente que no resiste tanto a un producto

químico, o hay quienes de entrada pueden tener una alergia". Por este motivo, subrayó que

es crucial adquirir un producto que esté aprobado y que tenga un rótulo visible para seguir

las indicaciones de seguridad del fabricante.

"Está totalmente prohibido aplicar productos que no tengan un rótulo con indicaciones",

remarcó. "Cuando vamos a aplicar un producto, es muy conveniente establecer el plazo de

seguridad que le vamos a dar a ese entorno. Si es un lugar cerrado, no hay que ingresar

inmediatamente después. Si es al aire libre, no se debe aplicar en días de lluvia porque no

es efectivo, tampoco cuando hay mucho viento porque se traslada", señaló.

A su vez, especificó que la ropa de trabajo debe consistir en una remera o camisa manga

larga, pantalón largo, calzado cerrado y gorra. "Así controlamos que el producto no ingrese

a nuestro organismo vía cutánea. Entre los elementos de protección personal,

recomendamos un lente de seguridad y guantes descartables; mucho mejor si se usa una

máscara de seguridad, pero es cara. Si tenemos algún tipo de herida, hay que protegerla",

dijo. Asimismo, indicó que al terminar el trabajo, la ropa debe ir directamente al lavadero.

"Todas las partes del cuerpo que estén al descubierto son propensas a que ingresen las

partículas del producto", advirtió.

Sobre la aplicación de productos, aconsejó impregnarnos de costado y a la altura del pecho, sin proyectar hacia arriba. En caso de tener que aplicarlos en el cielorraso, el techo o el muro, la sugerencia es alejarse un poco más ya que los equipos están diseñados para tener una proyección más larga al regular la boquilla. Sobre esta línea, el profesional hizo

hincapié en que "hay que respetar la dosificación del fabricante, no poner un poquito más

porque lo que dice ya es eficiente".

"Si sobra el producto, no debemos traspasarlo a una botella de gaseosa porque ese residuo

va a quedar al fondo y cuando va al basural, la gente puede interpretar que es un resto de

jugo. Una vez que termino de usar el producto, se debe enjuagar tres veces el recipiente

para no contaminar el medio ambiente y los envases no deben tirarse en bolsas que se

rompan fácilmente", ahondó. Además puntualizó que, luego de la aplicación, el usuario debe

lavarse adecuadamente las manos para evitar ingerir el producto al quitarse la ropa, comer,

beber o fumar.

Conocer el producto

El presidente del Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene de la provincia puso el

foco en que "en la legislación argentina está establecido que todos los que trasvasan un

producto tienen que poner el rótulo en ese nuevo envase. Si no se cumple, al hacer la

compra se puede pedir el envase original para ver el pictograma", aseguró.

"En caso que se le niegue la información, en la página web de la Superintendencia de

Riesgos de Trabajo de la Nación está cargado el libro púrpura, en el cual figuran los

químicos que componen un producto a la venta, las formas de uso y cómo proceder en caso de emergencia", recalcó. Dado que la mayoría de las personas intoxicadas buscan provocar el vómito, medida que puede ser contraproducente en algunos casos, enfatizó que "todos los productos químicos tienen un 0800 para que el médico sepa cómo proceder ante la contaminación".

Por otra parte, hizo referencia al uso de espirales repelentes de mosquitos. "Para gente que

es muy susceptible, el espiral causa efectos colaterales. Lo que se recomienda es que, una

vez encendido, no se deje en un lugar totalmente cerrado. Debe haber ventilación o una

renovación de aire para que no quede concentrado, como también colocarlos lejos de

muebles o cortinas para evitar incendios", concluyó