La tragedia de Los Andes en El Territorio de la época

La tragedia que tocó de cerca a los argentinos en 1972, volvió a cobrar vida en la pantalla grande y genera no sólo furor entre los nostálgicos y los nuevos espectadores sino también entre la crítica que la postula entre las preferidas de los Oscar de este año.

La sociedad de la nieve es una película dramática española dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona basada en el libro homónimo de Pablo Vierci. Relata de manera cruda el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la Cordillera de los Andes en 1972 en el cual murieron 29 personas. Está protagonizada por Enzo Vogrincic en el papel de Numa Turcatti, uno de los pasajeros del vuelo y cuenta la historia de todos los pasajeros de ese vuelo que se accidentó en medio de la cordillera de Los Andes, no sólo de los supervivientes.

Uno de los primeros comunicados alertó sobre un posible accidente.

Si bien el filme está dando que hablar desde su estreno en las salas uruguayas y españolas en diciembre, el alcance mundial con la llegada a Netflix hace poco más de diez días, elevó la apuesta y revivió todos los debates en torno a La Sociedad de la Nieve.

Por ese motivo, El Territorio decidió hurgar en el vasto archivo y desglosar algunos aspectos de esa cobertura en el medio más antiguo de la provincia.

“Un avión de la fuerza aérea uruguaya fletado especialmente para trasportar a Chile a un equipo de rugby se encuentra se encuentra extraviado desde la tarde de hoy”, se lee en las páginas de El Territorio del 14 de octubre de 1972.

Inmediatamente comenzaron las búsquedas. El mundo sabía del accidente y todos estaban en vela a la espera de novedades, no sólo los familiares. Tanto Chile como Argentina dispusieron aviones de rastreo para localizar cualquier vestigio. El país aportó aviones Morane Saulnier de la Cuarta Brigada Aérea y una máquina especial de reconocimiento de la Séptima brigada de Morón: un Albatros turbohélice.

Las expectativas variaban y a pocas horas del accidente no se avizoraba un panorama alentador. Hubo falsas esperanzas como cuando se divisó el humo de una mina de carbón al segundo día. Se visibilizaba mucha nieve, las condiciones eran casi imposibles y los ánimos fueron decayendo lentamente junto a la decisión política de países en plena crisis institucional.

Con el milagro en diciembre, plena época navideña, la noticia resurgió con una fuerza estremecedora y vibró hasta hoy en cada detalle que arrojaron los 16 sobrevivientes sobre sus penurias extremas. La congelación, la sed y el hambre siguen conmoviendo en los relatos en primera persona que se desplegaron primero en los diarios del mundo como El Decano, en cada aniversario (en 2022 se cumplieron 50 años del hecho), en libros específicos que recolectaron las anécdotas y vivencias e incluso en Viven la antecesora hollywoodense de La Sociedad... que se convirtió en un clásico de los 90.

​ Sin dudas, la historia de supervivencia de estos valientes, es una de las más impactantes y por eso sigue generando reacciones, debates y estupor. Durante 72 días, los sobrevivientes resistieron a las condiciones más extremas que se pueden soportar y desafiaron sus creencias, valores, expectativas y más. Releer las crónicas de la época da cuenta de cómo se vivía el minuto a minuto y recoge algunas precisiones, a veces olvidadas en el tiempo.

Tras la excursión de Nando Parrado y Roberto Canessa -que famélicos y sin equipo escalaron un pico montañoso de 4650 m s. n. m. y descendieron hacia Chile- el rescate de los sobrevivientes se concretó el 23 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente. “Dramático mensaje de uno de sus tripulantes”, publicó El Territorio al conocerse el pedido de Canesa en su encuentro con el arriero chileno. “Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir de aquí pero no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Vengan a buscarnos arriba por favor, No podemos donde estamos”. Además se informaba el despliegue que comenzaba en Santiago de Chile con voluntarios del cuerpo de socorro que se preparaban en tierra.

Ahí comenzó la otra historia, la de los escalofriantes detalles que aportaron los protagonistas. Cada uno de esos días recluidos es una película en sí.

Uno de los datos que más quedó grabado en la memoria fue el recurrir a la antropofagia para poder sobrevivir. Tras publicaciones en la prensa y versiones cruzadas, el 28 de diciembre, en el Colegio Stella Maris de Montevideo, los sobrevivientes llevaron a cabo una conferencia en la que relataron con lujo de detalle los 72 días de horror y las vicisitudes a las que se enfrentaron y hablaron del pacto sobre dar su cuerpo para que otros pudieran sobrevivir.

Una historia que no pierde vigencia y que de diferentes maneras. hoy con nuevo filme, nuevos análisis, fotos en redes y más vuelve a cobrar vida para seguir remarcando que la realidad supera la ficción.



Un párroco que lo vivió de cerca

El padre José Alberto Luis “Beto” Draper Siri, sacerdote jesuita que actualmente se encuentra en la Parroquia Sagrada Familia de Montevideo, Uruguay, no sólo conoció a los sobrevivientes, sino que fue compañero de clase de algunos de los jugadores de rugby. El padre Beto, como lo conocen la comunidad católica en Posadas, estuvo al frente de la parroquia Santos Mártires de la capital misionera desde febrero de 2020 hasta diciembre del año pasado.

En su tiempo en la tierra roja estrechó lazos con la juventud, con quienes compartía anécdotas de su época de jugador de rugby - a los 18 años- y su contacto con los muchachos uruguayos, cuyas historias vuelven a ser tema de todas las conversaciones en la actualidad tras el furor de la película “La sociedad de la nieve”. Entrevista completa en elterritorio.com.ar