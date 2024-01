Drama hídrico en Irigoyen: casi el 80% de los vecinos no recibe agua potable

domingo 14 de enero de 2024 | 2:30hs.

La falta de agua potable en los barrios de Bernardo de Irigoyen es una constante y representa un problema de vieja data que, más allá de algunos intentos de dar soluciones por parte de la Cooperativa de Provisión de Agua y otros Servicios Públicos de Bernardo de Irigoyen Limitada (Coopabil) y las autoridades municipales, nunca se llegó a una solución de fondo.

El padecer de los vecinos es diario y recrudece en los meses de verano. Gran parte de la comunidad depende de camiones que cada jornada acuden en auxilio para llevarles el líquido vital para recargar los tanques o baldes y así poder bañarse, cocinar, limpiar y realizar otros quehaceres. A esto se suma que la cooperativa está prácticamente acéfala y con balances deficitarios y se frenaron todas las obras de mejoras que había.

De esta forma, con el pasar de los años la ciudad más oriental del país va teniendo un crecimiento demográfico y en infraestructura interesante. Pero la contrapartida es que con esto se agrava aún más la crisis hídrica que lleva años y con serias complicaciones en épocas veraniegas o cuando pasan varios días sin lluvias, ya que son pocos los recursos hídricos con los que cuenta la Coopabil, institución prestadora del servicio. Pero en la actualidad el problema no es la falta del líquido vital, sino que se observa la falta de inversión en equipos de bombeos o las constantes averías, lo que hace que el servicio sea pésimo.

Hay sectores donde no llega el agua de la red pública desde hace más de dos meses. Alrededor de un 80% de la población por estos días no tiene agua en sus casas y debe esperar la asistencia del municipio que con un camión y cisterna lleva el agua a distintos barrios.

Para llegar a todos se estableció un trabajo coordinado y con un cronograma de visitas por sectores. Pero hay vecinos que no pueden esperar esa asistencia y se ven obligados a pagar un flete de hasta 8.000 pesos para poder llenar su tanque de reserva y hacer un uso extremadamente racional para que le alcance algunos días.

En consecuencia, y cansados del deficitario servicio, en la tardecita del jueves un importante grupo de autoconvocados de distintos barrios se reunieron en asamblea pública en la plaza central del municipio, con el fin de intercambiar ideas y propuestas para llevar adelante acciones y reclamos ante las autoridades correspondientes, exigiendo un mejor servicio de la entidad cooperativa.

El agua es distribuida en camiones o camionetas casa por casa con cronogramas programados. FotoS: FABIÁN ACOSTA

En el lugar se redactó un acta con varias propuestas de los vecinos con el fin de realizar los reclamos formales correspondientes y encontrar una solución de fondo, además continuar en estado de asamblea y movilización permanente y pedir la regularización administrativa e institucional de Coopabil, ya que desde hace varios años viene en situación irregular administrativamente.

Durante esta semana algunos vecinos y representantes barriales de los autoconvocados presentaron notas al municipio, donde el intendente Edgardo Aquino y su grupo de colaboradores se pusieron a disposición con el fin de colaborar en busca de una solución.

Además pidieron una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante local, para la que aún no se definió fecha. Incluso presentaron notas a la Coopabil, donde además de exponer la problemática se pidió un llamado a asamblea extraordinaria para informar a la población sobre la actual situación administrativa, contable y financiera de la institución y un posible llamado a elecciones para regularizar la entidad.

Según las averiguaciones de El Territorio, en los últimos meses hubo varios inconvenientes con el sistema de bombeo y se quemó un equipo principal que costaría alrededor de 14.000.000 de pesos, dinero que no se encuentra en las arcas de la cooperativa, entonces se recurrió al municipio con un pedido de colaboración oficial y se realizaron las gestiones correspondientes ante la Provincia y el equipo llegaría por estos días con asistencia del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas).

Crisis en la cooperativa

Por otro lado, cabe mencionar que la Coopabil acarrea una crisis institucional y administrativa de varios años, sin renovar autoridades ni presentar balances. Sostiene deudas importantes y hoy prácticamente se encuentra acéfala, debido al reciente fallecimiento del presidente y la renuncia de otros integrantes de la comisión directiva, por ende la población no sabe a quién dirigir sus reclamos, la única persona con la que se puede dialogar es con el señor Juan Fleitas, quien es el síndico titular y que prácticamente se encuentra solo ya que el resto de la comisión no aparece, no se reúne desde hace varios meses, ni tras el fallecimiento del presidente Arlindo Pianowski, ocurrido la última semana de diciembre.

Algo a tener en cuenta es que parte de la crisis económica de Coopabil también se debe a que actualmente figuran cerca de 2.000 usuarios legalizados que pagan el servicio, pero según las estimaciones de los funcionarios de la entidad hay alrededor de 5.000 conectados clandestinamente y es muy difícil controlar, debido a que se cuenta con un sistema hidráulico obsoleto, que tiene más de cuatro décadas, donde la mayor parte de la red está distribuida con mangueras, facilitando las conexiones clandestinas.

Los problemas que empezaron en el año 2005 siguen por estos días. Entre esos inconvenientes está el mal servicio prestado y los innumerables reclamos de la población. Ya llevan 17 años sin presentar balances ni rendiciones y doce años sin renovar autoridades.

La actual comisión es una ‘comisión normalizadora’ que venía trabajando desde hace cinco años, tratando de regularizar la situación de la entidad, que adeudaba impuestos, cargas sociales de los empleados, sueldos y cuotas sindicales, además del servicio eléctrico. Si bien en ese tiempo se acomodaron un poco los números, aún no se normalizó la entidad.

Del lado de los vecinos, hace tiempo vienen haciendo públicas sus quejas y descargos a través de redes sociales y los medios de comunicación, pero sin recibir una solución concreta por parte de las autoridades o la cooperativa, es por eso que ahora decidieron unirse y exigir una solución de fondo.



Buscan activar obras para la nueva toma

A la crisis hídrica e institucional de la Coopabil se suma el parate de una gran obra que vendría a solucionar los viejos problemas de agua en la localidad más oriental del país, dicha obra se empezó a ejecutar a mediados del año 2022, pero se trabajó pocos meses y se paralizó todo con la retirada de la empresa constructora, dejando únicamente el 21% de la obra en ejecución.

Se trata de un trabajo financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamientos (Enohsa) y el organismo encargado de su ejecución es el Imas a través de una empresa adjudicataria.

El proyecto consta de una nueva represa para la toma de agua en la confluencia de los arroyos Barracón y Gramado en la zona rural del municipio, colocación de cañería de impulsión, dos estaciones de rebombeo para salvar la diferencia de elevación entre la toma y la planta potabilizadora, remodelación y ampliación de la actual planta potabilizadora.

También está previsto un sistema de reserva con tanques elevados y cisternas en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de distribuir con la presión necesaria a toda la localidad, con una red de distribución integral con conexiones domiciliarias y medidores incluidos.



En cifras

2.000

La cooperativa de agua tiene 2.000 usuarios registrados que pagan por el servicio, pero estiman que hay otros 3.000 conectados clandestinamente.

21%

Las obras para construir una nueva toma de agua en la confluencia de los arroyos Barracón y Gramado avanzaron sólo un 21% y se frenaron.