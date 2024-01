La moto aliada para visitar amigos y recorrer Misiones

sábado 13 de enero de 2024 | 14:30hs.

La travesía que hacen distintas personas para conocer lugares o bien reconectarse con otros es parte de una gran aventura. Y en Misiones, el simple hecho de buscar sitios recónditos es uno de los desafíos más especiales. Así, Marcos Duré (38), oriundo de Santa Fe, volvió a la Tierra Colorada, donde vivió cinco años. Entre nostalgia y emoción visitó a los amigos que hizo en este suelo y aprovechó su moto para llegar a rincones turísticos que no conocía.

“Tengo amigos motoviajeros, incluso mi padre hizo muchas travesías en moto... yo manejo desde chico, pero este es mi primer viaje largo”, contó. En principio, lo tomó como un reto personal, pero a diferencia de otras oportunidades que visitó Misiones, esta vez la moto le dio mayor libertad para desplazarse, la posibilidad de recorrer más destinos, visitar a viejos amigos y pudo así disponer de su tiempo y espacio como para sacarle todo el jugo a este viaje.

Consultado sobre sus sensaciones de trasladarse varios kilómetros por primera vez, respondió: “Debo ser honesto, hubo una mezcla de sentimientos, entre ansiedad por llegar, nervios por lo que podía pasar e inseguridad por lo que me podía llegar a encontrar”. Los lazos que formó en Misiones lo recibieron con los brazos abiertos, aunque a algunos les cayó de sorpresa.

Marcos resaltó la libertad que le dio poder moverse en su propio medio.

El viaje fue cansador al estar mucho tiempo sentado y sintió dolor en los brazos por la tensión en el manubrio y acelerador. Por tal motivo, desea equipar mejor su vehículo como para hacer más cómodo el trayecto. Además, la preparación le llevó tiempo, reunió elementos necesarios como herramientas y repuestos, dinero y combustible, planificó las rutas, paradas, alojamiento, fecha límite para el regreso y así se lanzó a la aventura.

El mayor momento de emoción fue cuando cruzó el arco en la ruta nacional 12, que anuncia la llegada a la provincia. Allí, disfrutó pausadamente, como en cámara lenta, según contó el entrevistado.

Además, aseguró que tiene pensado volver en moto e incluso quiere venir en invierno, ya que la experiencia también es distinta según la estación. Cuando pisó suelo jardinense, el recibimiento de cada amigo fue único para él: “Me llenó de alegría, recordé viejas anécdotas y me sentí otra vez en casa”.

Más allá del reencuentro, aprovechó el viaje para conocer nuevos lugares. “Puedo decir que conocí en dos días más de lo que fue en cinco años”, sostuvo. En su paso visitó el Salto Capioví, la Cruz de Santa Ana, el Salto Berrondo en Oberá y muchos miradores. “Es cuestión de relacionarse con la naturaleza, buscar esos predios únicos que hacen a Misiones antes de volver a Santa Fe. Por eso, solo era cuestión de subirme a la moto e ir donde me lleven las dos ruedas”, manifestó.

Por otro lado, el santafesino resaltó las diferencias y similitudes entre ambas provincias. “Misiones tiene las mejores vistas, saltos y cascadas que se aprovechan muy bien en verano, esa dicha no hay en Santa Fe por su geografía plana. Y entre las similitudes sobre todo el calor, pero acá es más húmedo y nada que un tereré bien frío no solucione la situación”, dijo y añadió: “En Misiones las personas son más cálidas, te reciben como un integrante más de la familia, me pasó por ejemplo en San Vicente. Creo que el clima influye en las personas, porque acá la gente es más cordial, en otros lugares, más al sur eso no ocurre, son un poco más cerrados y hasta puedo decir más frío el trato”, argumentó. De todo modos, precisó que haría un recorrido por distintas provincias del país para afirmar o descartar hipótesis.

Consultado sobre si volvería a vivir en suelo misionero, resaltó: “Creo que mi etapa acá ya concluyó, guardo mucho cariño el tiempo que estuve, aprendí mucho y conocí personas hermosas que me enseñaron un montón, y son parte de quién soy hoy en día. Pero por el momento no está en mis planes volver, aunque quién sabe dónde me lleve la vida en algunos años”.

Por último, recomendó que el viaje debe ser siempre a conciencia, prepararse para lo que puede venir, no importa el medio en que te muevas. “Mi consejo es animarse, no es necesario contar con un gran capital, porque la libertad no se negocia ¡Háganlo!”.

Su deseo es ser parte también de un encuentro de motoviajeros, precisamente en Misiones hay varios y se dan a lo largo y ancho del territorio provincial. Con la expectativa de meterse más en el mundo de las motos, vuelve cargado de recuerdos únicos preparando la próxima aventura en detalle.