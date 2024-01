Hay sobrestock de té y productores piden medidas de ayuda ante compleja situación

sábado 13 de enero de 2024 | 6:05hs.

La producción misionera viene sufriendo en los últimos años. Hasta hace algunos meses, era afectada por la sequía, pero las cosas cambiaron en el clima y ahora el problema es -por el contrario- el sobrestock. Y es que en el caso del té, el mercado es complejo, pues prácticamente un 90% se va al exterior. Sostener esos importadores internacionales, como Estados Unidos, es realmente un desafío.

Aunque una buena temporada de cosecha pareciera ser una excelente noticia, no lo es para los secaderos que no tienen la posibilidad de expandir su capacidad productiva dado al costo económico que conlleva. Ante esta situación, muchos productores y empresas privadas se encuentran desechando grandes cantidades de té y preocupa lo que siga ocurriendo con un panorama global económico complicado.

En diálogo con El Territorio, el productor y exportador Jonathan Klimiuk indicó que “hasta hoy tenemos un 30% más de producción que el año pasado y un 30% menos de ventas a Estados Unidos con un precio 10% inferior. Esto produce que las empresas estén diciendo a los productores que van a cerrar la recepción de hojas fin de enero o mediados de febrero”.

Sobre lo que ocurre en el país del norte no se sabe mucho, pero se estima que tiene que ver con una baja en el consumo o bien, una búsqueda de té de otros orígenes.

Reunión

En ese marco, productores se reunieron en Jardín América para tratar la cuestión. Esperaban al ministro del Agro, Facundo López Sartori quien no asistió pero se comunicó y comprometió a asistir a una nueva reunión que se realizará el martes.

En tanto, en la sede de la Cooperativa de Productores Yerbateros se encontraron colonos de Ruiz de Montoya, Oberá, Campo Viera, Campo Grande, Andresito y Jardín América. En este marco, Jorge Lizznienz, productor jardinense, contó la problemática. “Este año tenemos un buen año de producción, la situación climática acompaña porque hay mucha rotación, lo que nos juega en contra es que no se exporta, se llenan nuestros depósitos y no sabemos dónde más guardar”.

A su vez, mostró la incertidumbre de que pasaría si no compran la producción que tienen. Por ello, el pedido puntual fue que logren vender, sin solicitar un precio, sino simplemente que levanten la cosecha para recuperar la inversión que realizaron.

“Yo soy un deudor de fertilizantes, entrego mi producción en Ruiz de Montoya y si no me compran no sé cómo voy a hacer para pagar, pero así también todos estamos en la misma porque el té es nuestro vivir, nuestro andar”, remarcó.

El debate se extendió entre los presentes y se decidió entregar un petitorio con diferentes ítems, entre los que se encuentran un audiencia presencial con autoridades provinciales y referentes del sector tealero; nuevas modalidades de comercialización que utilicen los medios existentes para el procesamiento del envasado para apertura de nuevos mercados; y especial atención al registro de pérdidas económicas que presentaron los productores.

No descartaron nuevas medidas para seguir haciendo oír la situación y solicitaron la creación y puesta inmediata en funcionamiento de un fondo de compensación económica para inclemencias climáticas.

Panorama

“Venimos de dos años de seca con la producción, con lo cual el brote de té es menor al de un año normal. Ahora, con el factor climático, estamos teniendo mucha más hoja verde. Los rindes de productores, empresas y tés rendados estén rindiendo un 40% más que en años anteriores, cuando la capacidad de los secaderos es la misma que el año pasado”, indicó por su parte el integrante de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (Ceta), Enrique Urrutia, en diálogo con Radioactiva (100.7).

A su vez, subrayó que “si un secadero puede recibir 100 mil kilos de hoja verde, con las excesivas lluvias hay 150 mil kilos para procesar por día. Tanto productores como empresas privadas tienen que tirar algo de té porque su capacidad instalada no es mayor a la que había el año pasado”.

Asimismo, puntualizó en que “la diferencia del té con la yerba es que la yerba se puede cosechar en el mes que quieras; el té tiene más o menos cuatro cosechas y tenés unas dos semanas para sacarlo. Si cuando está listo no lo sacás, se hace otra producción con una menor calidad de té”. “En nuestro caso, todos los productores están mucho más arriba en la cantidad de hoja verde entregada que el año pasado. Es una realidad que todos estamos tirando té porque trabajamos con el secadero lleno”, explicó.

Por otra parte, precisó que el precio al que se compra el producto madre se fijó junto al Gobierno nacional a finales de diciembre del año pasado. “Es de $61 por kilo y se mantiene hasta febrero, que habría otra reunión”, dijo. “Lo que puede llegar a pasar es que una empresa se extienda más en el plazo de pago por una cuestión de embarques y las fechas de cobro, pero todas las empresas deberían pagar este precio”, cerró.