Básquet 3x3, al aire libre en la playa El Brete

domingo 07 de enero de 2024 | 6:01hs.

Desde que el básquet 3x3 se convirtió en disciplina olímpica, su popularidad ha ido en aumento en todo el mundo, y la provincia de Misiones no es la excepción.

En el corazón de El Brete, las risas y los rebotes de la pelota naranja capturan la atención de niños y adolescentes que participan con entusiasmo en las Escuelas Deportivas de Verano.

El profesor Gustavo Aquino lidera esta actividad, que en las edades formativas es mixta, permitiendo que niñas, niños y adolescentes aprendan y se diviertan en un ambiente al aire libre.

“Lo atractivo de esta disciplina es que se basa en las habilidades y fundamentos de cada competidor, resaltando las facetas individuales que quizás no se notan con facilidad en un entrenamiento convencional del clásico juego 5x5”, mencionó.

“Este es el terreno de juego de donde inició el básquet, donde se destacan las habilidades personales”, remarcó el profesor Aquino.

La Escuela Deportiva de Verano se encuentra ubicada en El Brete de Posadas, justo detrás del puesto de guardavidas, y se lleva a cabo todos los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20.

Está dirigida a las categorías Premini, Mini, U13 y U15, tanto en mujeres como en varones.

“Es impresionante la convocatoria de los chicos que se acercan en cada practica, acompañados muchas veces por sus padre, que aprovechan para salir y disfrutan del hermoso paisaje en vacaciones”, añadió.

“Tenemos alrededor de 50 a 60 niños rotando cada día en la cancha, donde nadie quiere faltar. También en estas épocas, es común que se acerquen los turistas o viajeros que están de paso por las playas a jugar un rato”, destacó Aquino.

Para finalizar, el profesor explicó que “el básquet 3x3 no es simplemente una actividad deportiva, es una experiencia educativa y social que fomenta la amistad y el desarrollo de habilidades individuales en cada uno de los participantes. Las risas y la pelota naranja de mano en mano no faltan, se disfruta no sólo de un juego emocionante, sino también de una oportunidad para crecer en un ambiente sano en el deporte”.