El vicepresidente de la DAIA renunció a su cargo

sábado 06 de enero de 2024 | 9:30hs.

El vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), Sergio Pikholtz, renunció a su cargo a raíz de un comentario que publicó en sus redes sociales, en el cual aseguró que "no hay civiles inocentes en Gaza". Pikholtz había publicado en su cuenta de la red social X un video de miembros del movimiento islamista palestino Hamas y escribió: "Como repetimos incansablemente no hay civiles inocentes en Gaza, tal vez solo los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos. Venceremos".

Tras las repercusiones de la publicación, Pikholtz borró el mensaje pero la DAIA emitió un comunicado en el que pidió a una de sus máximas autoridades que haga uso de licencia. "Ante las desafortunadas expresiones de nuestro vicepresidente 2do Sergio Pikholtz, la DAIA ha solicitado su licencia", sostuvo en el comunicado.

Además, señaló que: "La DAIA siempre es firme con cualquier hecho o persona de la sociedad argentina que se exprese equivocadamente, eso también corre dentro de la propia comunidad y esto es ejemplificador para todos". Y adelantó que "las medidas a tomar se evaluarán el próximo lunes en el marco de la sesión del Consejo Directivo".

Más tarde, el directivo escribió en sus redes sociales: "Comunico que he decidido renunciar irrevocablemente a mi condición de vicepresidente segundo de la DAIA. La causa del pueblo de judío, el retorno de los rehenes y el derecho del Estado de Israel a defenderse de las agresiones son causas justas. Am Israel Jai. Shabat Shalom. Fin”. El mensaje de Pikholtz fue difundido por el portal Infobae, que tuvo acceso a la cuenta restringida del directivo comunitario. No obstante, fuentes de la DAIA confirmaron a Télam la dimisión de Pikholtz a su cargo.