Mitre-Central Iguazú, capítulo 1 rumbo a las semis

sábado 06 de enero de 2024 | 6:05hs.

El torneo Regional dio sorpresas en el 2023 y uno de los responsables fue Central Iguazú. El equipo de la Ciudad de las Cataratas eliminó a Guaraní en la fase de grupos y cuando le tocó definir fuera de casa se hizo fuerte en Jardín América para sacar del torneo a Timbó por penales. En el inicio del año, los naranjas intentarán, nuevamente, dar un batacazo.

Del otro lado estará Mitre, uno de los candidatos a pelear por el ascenso al Federal A. El Auriazul viene sólido. De hecho ganó todo lo que jugó: los cuatro partidos de fase de grupos y los dos encuentros mano a mano ante Brown.

Hoy, desde las 17.30 y en el estadio Tito Cucchiaroni de Posadas, se abrirá la serie de cuartos de final de la región Litoral Norte, que se cerrará el miércoles por la noche en Puerto Iguazú.

“Venimos trabajando duro y preparándonos bien para este primer partido en casa, en el que tendremos que sacar ventaja para ir allá a hacer buena letra”, avisó Esteban Klyniauk, uno de los puntos altos del equipo dirigido por Miguel ‘Pico’ Salinas.

“Tienen jugadores no muy altos, quizás podamos sacar ventaja en las pelotas paradas. Estos tipos de partidos son duros, por algo Central llegó hasta donde llegó”, analizó el mediocampista.

Si bien Mitre fue uno de los mejores de la fase regular de la región Litoral Norte, le tocará arrancar el mano a mano en casa y por eso Klyniauk sabe que será clave ganar en el primer cruce.

“Acá hay que hacer un buen partido, aprovechar la cancha que está linda y sacar un buen resultado para ir a jugar más tranquilos a Iguazú. No nos tienen que hacer goles, quizás por las bandas podamos sacar ventaja, pero en todas las líneas tendremos que estar concentrados”, comentó y agregó: “Tratamos de mantener la cabeza fría y los pies sobre la tierra. Todavía no ganamos nada y no podemos confiarnos”.

Central Iguazú es hasta ahora una revelación. No por la calidad de sus jugadores, sino porque arrancó el certamen lejos de tener el cartel de candidato. En una zona que compartió con Guaraní y Nacional de Puerto Piray, tenía, a priori, menos chances que sus rivales.

Al equipo de Martín Lezcano poco le importó. Derrotó a la Franja en Iguazú y en Villa Sarita y quedó primero, dejando a Guaraní -quizás junto a Mandiyú los grandes candidatos al ascenso- fuera de competencia.

“Para el club y la ciudad es algo muy importante. Hace varios años la gente nos apoya, porque vio el nivel del equipo y la seriedad del trabajo para volver a poner a Iguazú en el mapa futbolístico de la provincia y se fueron dando los resultados. La gente está acompañando mucho”, contó el entrenador del Naranja.

Central llegó a los cuartos de final con un gran envión anímico tras derrotar en Jardín América a Timbó, pero el parate por las fiestas de fin de año fue bueno para el DT. Le sirvió para bajar revoluciones y volver a enfocar a los jugadores.

“Este parate sirvió para desconectar un poquito, para sacar la adrenalina y la ansiedad. Cada uno compartió con su familia y en el medio jugamos por la liga local, así que seguimos en competencia, pero desde lo psicológico y lo mental sirvió para que los chicos puedan desconectarse un poco”, comentó.

“La clave contra Mitre será estar muy concentrados, no equivocarnos. Tomamos como ejemplo el partido contra Guaraní, de estar al 100 por ciento en los 90 minutos. Ahora serán 180 minutos, lo pensamos como un partido largo, por eso no tenemos que desesperarnos y tratar de definir todo en el primer partido”, analizó Lezcano.

“Respetamos mucho a Mitre, es un candidato que se armó para ascender al igual que Guaraní y para nosotros es un orgullo jugar contra un equipo así, por su plantel, por su historia y eso te motiva. Los respetaremos, pero no descuidaremos lo que venimos haciendo que es lo que nos trajo hasta esta instancia. Será un partido intenso, porque es un equipo que está bien físicamente y juega bien al fútbol”, agregó el DT.

Esta tarde será el primer capítulo de una serie que se definirá en Puerto Iguazú el miércoles por la noche. El ganador será el único representante misionero en las semifinales de la región Litoral Norte y se medirá con el vencedor del cruce entre Victoria de Curuzú Cuatiá y Puente Seco de Paso de los Libres.