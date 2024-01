Fer Rosa, creador de sonrisas que deja una tristeza inesperada

viernes 05 de enero de 2024 | 11:57hs.

Una persona que hizo felices a miles de personas deja una gran tristeza inesperada. Fernando Rosa, el comediante que supo sacarle una sonrisa al misionero ahora es motivo de lágrimas porque decidió quitarse la vida ayer, 4 de enero, entre la tarde y la noche posadeña. Tenía 41 años y toda una historia como artista teatral.

Hace varios años atravesaba una depresión que lo venció, a pesar de contar con el acompañamiento de su familia y allegados muy íntimos. Su mamá, María Celeste Benítez Villagra, se encontró ayer con la espantosa y lamentable escena. Debido a que dependen de trámites legales de rigor, probablemente sea velado mañana, 6 de enero. Aunque eso se sabrá durante la jornada de hoy.

Toda su familia, sus hermanos y sobrinos lo amaban por su natural forma de ser, la misma que conquistó los corazones de miles de personas que lo conocieron y lloran su fatal ausencia. Porque era una personalidad destacada de la cultura. Fue reconocido como el “Premio Revelación” del Festival Nacional de la Música del Litoral 2015 por sus intervenciones humorísticas con su entrañable personaje Rulo Espínola, con el que presentó más de una decena de espectáculos que tenían ingeniosos guiones escritos por él mismo y que hicieron felices a quienes llenaron la sala Mandové Pedrozo para verlo, bajo siempre la dirección de su papá, Buki Rosa, uno de los que más ha sentido y está enfrentando la abrupta partida. Buki fue quien le abrió, cariñosamente, el camino por la senda artística para encontrarse, no solo a Rulo – inspirado en un paraguayo que conoció accidentalmente-, sino a decenas de personajes que construyó en el escenario con total profesionalismo, aunque no solo para el teatro sino también para el cine, como “Fantasma, vuelve al pueblo”, de Augusto González Polo. Sin embargo, Rulo quedará para siempre como el más popular de todos, con el que también fue parte de diferentes programas de televisión y de radios. Fer Rosa también entrenó actores y dio lugar a que otros humoristas subieran al escenario desde que marcara tendencia, en 2010, con su espectáculo “Sinceriamente”, con el que comenzó a perfilar su trabajo como comediante y monologuista. En ese trabajo profesional de dramaturgo, tenía una sensibilidad especial que introducía en fragmentos durante sus obras, para intentar dejar una reflexión personal de la increíble injusticia que había entre los desposeídos, particularmente los niños. Su último espectáculo como Rulo Espínola se vio el año pasado y se llamó “Inmaterial” con el que planteó los enredos comunes de las redes sociales, algo que solía presentarse en sus textos, en los cuales sostenía una crítica aguda a las relaciones humanas,interpretadas con siempre con las picardías propias de quien se identificaba no como comerciante o bagayero sino como un “Ejecutivo de frontera”, con pretensiones que se presentaban con la forma de gags, como su intención de ser el primer intendente binacional, bajo la idea de unir para siempre a Posadas con Encarnación.

El camino de Fer Rosa fue siempre ascendente desde que comenzó a encaminarse y ocupó todos los espacios posibles para un humorista de su talla. Pero paralelamente, en la intimidad pasaba momentos muy duros, que no solo tenían que ver con la congoja, sino con dolores propios de la artrosis por la discapacidad con la que había nacido, algo condicionante para su movilidad pero que jamás significó una barrera para su vida trajinada con ese humor que destelló desde chiquito, gracias a una frescura natural y también por una admiración por quienes lo inspiraron, como el mexicano Cantinflas. Por otra parte, Fer fue estudiante del Bachillerato Humanista, adonde cosechó sus primeros grandes amigos.

Luego, en la carrera de Comunicación Social en Posadas, sumó otras tantas amistades que conservó para los años venideros, ya como Licenciado, egresado de la Universidad Nacional de Misiones. En paralelo a su carrera artística, también fue funcionario municipal. Asumió en Posadas la Dirección de Personas con Discapacidad en 2021. Además, este año fue convocado para ser Subsecretario de la Discapacidad de Misiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Tenía una relación de amistad con el actual Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien lo despidió con cariño en las redes sociales. No obstante, más allá de su incursión en la política, deja un vacío enorme en la cultura porque era el mejor comediante que tuvo la más reciente historia de Misiones. Por eso es una pérdida enorme para ese patrimonio que conforma la identidad de una comunidad.