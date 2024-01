Pinti Álvarez: “Juego para el equipo y no para lucirme”

viernes 05 de enero de 2024 | 2:00hs.

Ernesto Álvarez llegó a Mitre para reforzar un equipo con una base sólida. Después de dejar a Crucero en el Federal A (con gol incluido para que el Colectivero mantenga la categoría), el delantero paraguayo se mudó a Rocamora para intentar lograr el ascenso con el Auriazul. Si bien el aporte del delantero en el juego es clave, apenas pudo convertir un gol en el presente torneo Regional. Eso no lo desespera y sabe que lo que le puede dar al equipo pasa por otro lado.

“Estoy tranquilo porque juego para el equipo y no para lucirme. Ya no es tiempo de tener que mostrarme, aunque la idea de hacer goles siempre está. Busco logros grupales y no personales. Esto es un paso importante en mi carrera, estoy jugando la última categoría del fútbol argentino, algo que nunca pensé que iba a hacer y espero poder cerrar el torneo con el ascenso y si no, llegar lo más lejos posible”, comentó el delantero. Pinti es, en el esquema de Miguel Salinas, una pieza fundamental, ya que aporta juego y es siempre un jugador a marcar por los rivales.

El sábado, Mitre abrirá la serie de cuartos de final de la región Litoral Norte frente a Central Iguazú en el estadio Tito Cucchiaroni, desde las 17.30, y deberá cerrar la llave en Puerto Iguazú, el miércoles desde las 21.

Para Pinti, cerrar como visitante no es lo ideal y el primer partido será muy importante para las aspiraciones del Auriazul. “Ojalá podamos terminar con un triunfo en casa. Creo que a veces es mejor cerrar en casa, pero se dio de esta manera y habrá que aprovechar lo que nos toca, que es empezar la llave de local y cerrarla allá”, expresó el delantero guaraní.

“Las seis victorias hablan de que las cosas las venimos haciendo bien. Ojalá este arranque de año sea con el pie derecho y esperemos seguir con esta racha positiva que la logramos a base de juego y de mucha entrega”, valoró Pinti.

En cuanto a Central Iguazú, que eliminó en fase de grupos a Guaraní y en octavos a Timbó en Jardín América, el delantero contó que “estuvimos viendo los videos de Central y trataremos de hacer lo que Pico (Salinas) pide para sacar el partido adelante”. “Creo que va a pasar mucho por lo físico y estamos preparados para hacerles frente en ese sentido”, analizó el delantero.

El ganador de la llave de los misioneros se meterá en las semifinales de la región Litoral Norte y se cruzará con el ganador del mano a mano entre Victoria de Curuzú Cuatiá y Puente Seco de Paso de los Libres, que eliminó en octavos a Atlético Posadas. Los correntinos se medirán primero en Paso de los Libres y la revancha será en Curuzú Cuatiá.