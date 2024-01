Dos amigas y un robo son el eje de un filme rodado en el Alto Paraná

miércoles 03 de enero de 2024 | 18:33hs.

La historia de dos amigas que planean hacer en poco tiempo una serie de robos, y así reunir una gran suma de dinero para evitar, a través de una coima, que la hermana de una de ellas vaya a la cárcel, es el eje del largometraje de ficción “Lu y Pau”, que se rodó en la provincia entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre. La película fue escrita y dirigida por el destacado Nicanor Loreti, con producción del misionero José “Pepe” Salvia (Doménica Films), y está protagonizada por Jazmín Stuart y Lorena Vega. Contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim).

El filme combina dos de los géneros favoritos del director que son el thriller de asaltos y la comedia de enredos. “Escribí la historia originalmente para que ocurriera en algún lugar del interior indistinto y después viendo varias películas que se hicieron en Misiones, fui pensando que si ocurriera acá (en la provincia) se podría dar algo más western y mucho más original, porque ya directamente la provincia misma es como un personaje más en la historia; se fue transformando en algo más, más vivo y como más luminoso y mágico de lo que había escrito: la tierra roja como toda la magia de Misiones”, contó Loreti, quien es oriundo de Buenos Aires.

“Lu y Pau” se filmó en las localidades de Puerto Esperanza, Wanda y Eldorado. La reconocida Jazmín Stuart interpreta a “Pau”. Para la actriz, haber estado en Misiones y poder filmar en la provincia fue un placer, no solamente por el contacto con la naturaleza, sino también por el haber compartido la vida cotidiana, estar “en contacto con gente de acá, que son tan apasionados en lo que hacen y le ponen tanta garra”. A su vez, destacó la personalidad y fortalezas que distinguen a las dos amigas que protagonizan la historia: “Estas nuevas heroínas que estamos empezando a desarrollar en el cine, que son valientes, que van al frente, al mismo tiempo tienen la posibilidad de una sensibilidad, cosa que con los héroes tradicionales por ahí no ocurre, son más acorazados. Esta idea de que la valentía puede ir de la mano con una quebradura de carácter del personaje o con una fragilidad, me parece novedosa y creo que enriquece muchísimo a las películas”, destacó Stuart.

El personaje de “Lu” es interpretado por la actriz y dramaturga Lorena Vega, quien resaltó

la gran experiencia de haber trabajado en la tierra roja, ya que “fue alucinante conocer a la gente que trabaja acá en el audiovisual y hacer un ensamble entre quienes vinimos de Buenos Aires y entre quienes están acá siempre y conocen el lugar”. Y al mismo tiempo, señaló que el estar lejos de la capital le permitió concentrarse en el personaje y la película.

Dentro del elenco artístico se destaca la participación del actor misionero Omar Holz; a la vez que el equipo técnico tuvo entre sus integrantes a profesionales también oriundos de la provincia: Santiago Carabante fue el jefe de Producción; como jefe de locaciones estuvo Juan Ferreira; Macarena Rodríguez en Continuidad; Mónica Acuña como Jefa de Maquillaje y peinado; Quique Sandoval a cargo de Efectos especiales; la dirección de Fotografía estuvo a cargo de Iñaki Echeberria; Luis Garcete como jefe de eléctricos, y Adriana Cáseres fue la Primera asistente de cámara.

“Una oportunidad única para mí, para mis compañeros también, de que ocupemos roles que además vamos aprendiendo”, celebró Cáseres, quien se recibió en noviembre del año pasado de la carrera Técnico en Medios Audiovisuales y Fotografía de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y en esta película realizó su primer trabajo como profesional. A su vez, Luis Garcete, oriundo de Puerto Esperanza, destacó la posibilidad de desempeñarse en su propia ciudad, “Sentirme cómodo en mi propio lugar, en mi propio espacio, también trabajar entre amigos, ya que la mayoría somos de acá, de Esperanza. No solo compartimos rodaje, sino también somos amigos afuera… y eso me parece muy bueno”, finalizó Garcete.