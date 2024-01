Dos fallecimientos sospechosos de dengue en Encarnación

martes 02 de enero de 2024 | 17:29hs.

El director del Hospital Regional de Encarnación, Paraguay, el doctor Jorge Ayala, confirmó que dos personas internadas por sospecha de dengue fallecieron el último 31 de diciembre, en la víspera de Año Nuevo.

“Tenemos que informar el fallecimiento de dos personas por sospecha de dengue. Se trata de una paciente adulta mayor y una paciente joven de 25 años”, manifestó el titular del nosocomio.

El médico explicó que se tratan de cuadros sospechosos, ya que aún se tienen que realizar procedimientos y estudios, para luego incluirlas a la estadística de personas fallecidas por la arbovirosis.

Asimismo, habló sobre el aumento exponencial de casos de dengue en la capital itapuense y pidió a la ciudadanía tomar el recaudo necesario para hacer frente a la epidemia.

Señaló que el centro asistencial de referencia está abarrotado de pacientes con cuadros sospechosos y confirmados de dengue, incluso algunos están terapia intensiva.

“Nosotros tenemos una cantidad muy grande de pacientes que son atendidos por sospecha de dengue. Tenemos internados a 23 pacientes en el día de hoy, tanto adultos como niños, con cuadros sospechosos de dengue. Muchos de ellos ya confirmados”, expresó.

El doctor Ayala añadió que actualmente los casos se han multiplicado y hay aquellos muy graves.

“Acá no hay nadie que pueda decir ‘a mí no me va tocar’ o qué ‘a mí me va dar de forma leve’. Así que la única medida efectiva es tratar de evitar el contagio con la enfermedad y eso se logra evitando el contacto con el mosquito”, indicó Ayala.

Ante la gran demanda de pacientes, el director garantizó que están haciendo una reingeniería con la Sétima Región Sanitaria de Itapúa, aumentando el stock de medicamentos e insumos.

“Nosotros tenemos casos que evidentemente no sabemos cómo va terminar, incluso en la población joven no susceptible. Esto se puede dar de forma grave y rápida, así que debemos evitar y cuidarnos entre todos, con más razón todavía la población de adultos mayores y niños”, instó.

La capacidad de internación del centro asistencial es limitada, por lo que es indispensable trabajar en conjunto con la Red de Salud de todo el departamento, para poder dar asistencia y atención a todos los pacientes, según el médico.

Dos muertes confirmadas por la enfermedad

El pasado domingo también se registró el fallecimiento de un adolescente de 15 años en el Hospital Regional de Ciudad del Este, quien llegó con síntomas graves de la enfermedad, como dolor abdominal, vómitos, fiebre y dolores en las articulaciones.

En el Departamento de Cordillera también se reportó la defunción de una niña de 6 años en el Hospital Regional de Caacupé por un cuadro de dengue grave.