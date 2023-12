Martínez es el nuevo DT de Boca

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Diego Martínez fue oficializado como nuevo director técnico de Boca, luego de firmar un contrato de dos años, hasta diciembre de 2025, informó el club ‘Xeneize’ en sus redes sociales.



“¡Bienvenido al único grande, Diego!”, lo recibió la institución de La Ribera con un mensaje publicado en la plataforma X (ex Twitter) que acompañó a una foto junto a Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol Profesional.



La confirmación de la noticia se produjo en la misma jornada de la desvinculación del técnico de su anterior club, Huracán, mediante el acuerdo del pago de un resarcimiento económico por interrumpir su vínculo en curso en Parque de los Patricios.



Martínez, de 45 años, concretó así su regreso a Boca, donde se formó como entrenador en las divisiones inferiores, tras cerrar su etapa de futbolística. Tendrá su cuarta experiencia en la primera división del fútbol argentino luego de desempeñarse en Godoy Cruz de Mendoza, Tigre, con el que ascendió a la máxima categoría y Huracán.



El flamante DT de Boca será presentado el martes cuando el plantel regrese de sus vacaciones e inicie la pretemporada.



En primera instancia, el equipo ‘Xeneize’ asumirá su competencia en la Copa de la Liga, Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Su primer partido oficial está agendado ante Platense, de visitante, el último fin de semana de enero.



Martínez deberá acelerar en cuanto a los refuerzos que pedirá. En eso ya empezaron a trabajar entre las partes desde la reunión que se mantuvo con su representante la semana pasada y miembros del Consejo de Fútbol, sumado a que el ex DT de Tigre ya ha tenido largas charlas con el presidente Juan Román Riquelme. Todo indica que será un mercado de pocos movimientos, con alrededor de tres o cuatro refuerzos. Los dos primeros apuntados son Éver Banega y Kevin Zenón.



Por su parte, el hombre de 45 años tendrá que hacer una evaluación del plantel, que en Boca consideran muy completo y de buen nivel, para definir si hay algunos futbolistas a los que no tendrá en cuenta. Los primeros que no seguirán por decisión del Consejo son Facundo Roncaglia y Diego González, a quienes se les vence el vínculo el 31 de diciembre. Pero hay otros que vienen teniendo poco rodaje, como Bruno Valdez, Jorman Campuzano, Juan Ramírez y Norberto Briasco, y estarán bajo la lupa.



Por otra parte, Martínez llegará con una larga lista de ayudantes que ya estuvieron con él en su etapa en Tigre y fueron campeones de la Primera Nacional, que también los llevó a Huracán. La principal ausencia es la de Juan Manuel Sara, quien venía formando parte del grupo de trabajo desde la época del Cartero, pero se abrió en 2021 para ser DT principal. De esta forma, quienes colaborarán con el técnico azul y oro son: Cristian Bardaro, Adrián González, Gustavo Rodríguez (ayudantes de campo), Juan Manuel Conte, Leandro Mazziotti (preparadores físicos), Pablo Campodónico (entrenador de arqueros), Omar Mateo (videoanalista), Patricio Ciavarella (coaching y entrenador de arqueros).