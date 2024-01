Año 2024: plantearse metas para ser artífices de nuestro destino

domingo 31 de diciembre de 2023 | 22:30hs.

Cada Año Nuevo, miles de personas hacen la famosa lista de objetivos y desean con todas sus fuerzas cumplirlos, pero con sólo desearlo no alcanza, por eso la invitada de Abro Hilo, Beatriz Martínez, con unas pocas palabras, ayudó a pensar cómo llegar al 2024 con estrategias claras y no morir en el intento. Beatriz Martínez es mentora pero le gusta describirse como una persona que ayuda a otros a alcanzar sus metas y ser feliz, “porque todos venimos a ser felices y nacemos con determinados dones y yo me encargo de ver cuáles son para poder potenciarlos”, comenzó diciendo.

Estamos en tiempo de cambios, altibajos, angustias, tiempo de fiestas y reflexión, “estamos con un poco de todo pero siempre hay algo pequeño e importante por qué brindar. En los cambios, el miedo va a estar siempre, forma parte de nosotros pero si vos te planteas un objetivo, nuestro cerebro reacciona a todo lo que no es conocido y es una emoción que nace espontáneamente”. “Cuando estoy con demasiado miedo es cuando uno está paralizado y no se está haciendo nada con esa emoción, pero si la empiezo a racionalizar se va aplacando. Si yo tengo una meta clara, todo mi cerebro se va a preparar para eso”, apuntó Beatriz.

La mentora destacó que es fundamental escribir la meta que me propongo “y luego pasar a la acción, los objetivos tienen que ser sobre lo que yo puedo hacer y no sobre los demás, es ahí donde yo pongo el foco, yo pongo mi energía sabiendo que todo puede cambiar, porque la vida está en movimiento. Plantearnos qué está dentro de mi control y sobre todo lo demás armarme escenarios posibles, qué podría salir mal y cómo va a impactar que yo logre esa meta”

“Armarme una serie de estrategias no me asegura un resultado final, y no hay que mirar sólo el resultado sino que hay un proceso, entonces hay que ver qué es lo que voy a hacer. Ahí viene el merecimiento que está en nuestro inconsciente y si yo no hago una introspección, me voy a quedar solamente con lo que se ve y eso es sólo una parte”, indicó.

Procrastinar

La especialista apuntó que en estas fiestas de Fin de Año, “antes de empezar a diseñar mi 2024, primero hay que agradecer mi 2023 porque si yo no celebro, lo siguiente va a venir sin fuerza. En esta etapa entra esto de la procrastinación porque hay personas que alzan la bandera y dicen ‘soy un procrastinador serial’ pero hay una diferencia entre ser procrastinador y ser vago”. “Detrás de una procrastinación hay un miedo porque no me quiero hacer cargo de algo o tomar una decisión porque tal vez no me quiero dar cuenta que no tengo todo lo que necesito para llegar a eso que quiero y esa es la diferencia”, aclaro.

Sobre este punto, resaltó que en cuanto a ser ‘vago’ es no hacer algo porque ‘me da paja’ “o no hago lo que tengo que hacer, entonces alzo la bandera de ser procrastinador. Si hay un miedo tengo que racionalizar para poder pasar a la acción y pensar qué es lo que tengo, qué es lo que puedo y sobre lo hecho recién puedo mejorar y perfeccionar”. “Lo que tengo que hacer es revisar mi comportamiento y analizar el contexto para que mi cerebro pueda asimilar qué es lo que pasa. Estamos en un momento de incertidumbre y de transición y eso requiere que sea adaptable, ágil y flexible con una mentalidad abierta porque si la realidad me pide cambiar e ir para otro lado, hay que hacerlo porque estamos viviendo en una época de mucho cambio”, sostuvo.

Beatriz por otra parte agregó que no hay pensamientos mágicos, “ser optimistas es ver las oportunidades, entonces hay que activar nuestro GPS para ir a la acción. Lo que pienso genera sustancias que son las emociones y a nuestra meta puedo seleccionarla y ver cuáles son las posibilidades para lograrla”

“Hay que ser artífices de nuestro destino”

La profesional dijo que todo sacrificio se puede convertir en un sacro oficio “que viene de sagrado, ahí ya se aliviana y cambiamos el chip y toda mi energía cambia para el lado positivo y ese es el poder de la palabra porque hay muchas cosas que las decimos con liviandad o por mandato”. “Nosotros venimos a hacer felices y desterrar la culpa que tiene que ver con mi lado niño que espera todo de su papá que está bien porque es niño pero nosotros ya no lo somos. Con la culpa le estamos dando el poder al otro, entonces hay que tener responsabilidad y autoresponsabilidad”, refirió.

Martínez resaltó que “Hay que ser artífices de nuestro destino ya que tengo que tener claro qué es lo que quiero sabiendo que la repetición de las acciones son los hábitos, si no me gusta mi realidad hay que revisar qué es lo que estoy haciendo y no limitarse para pasar a la acción. Hay que darnos tiempo para vivir cada una de nuestras emociones porque significa que estamos vivos, tomarse el tiempo de reflexión para sincerarse y ver qué es lo que puse para llegar a mi meta y qué me faltó si no pude lograrla, siempre agradeciendo porque no puedo estar enojada y agradecida a la vez, reconocer los pequeños logros para tomar los grandes”. “Todo lo que hago hay que ver si me hace feliz y para este 2024 hay que elegir una palabra que direccione nuestro año para que sea exitoso y con mucha felicidad”, finalizó.