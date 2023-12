Scaloni, cerca de la continuidad

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

A más de un mes de las declaraciones que retumbaron en toda la Argentina justo un rato después del histórico triunfo de la Selección ante Brasil por Eliminatorias, el futuro de Lionel Scaloni al frente de los campeones del mundo todavía no fue ratificado de manera oficial pero lo cierto es que todo indica que la Selección seguirá teniendo al DT que lo llevó a la gloria en el Mundial de Qatar 2022. Al menos, hasta la Copa América 2024, que se jugará a mitad de año.



Scaloni dijo presente hace unos días en el sorteo de la Copa América, donde se reencontró con Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Hubo una foto de toda la delegación -dirigentes e integrantes del cuerpo técnico- argentina y también se dio una charla informal entre el DT y Chiqui, aunque no la definitiva para confirmar la continuidad de Scaloni.



Sin embargo, a punto de ingresar en 2024, hay indicios claros de que el entrenador seguirá en su cargo. Todo el cuerpo técnico de la Albiceleste está abocado a las decisiones logísticas para la Copa América, donde la Selección no hará base en una ciudad (Miami), sino que irá rotando de sedes a medida que avance el torneo.



Es por eso que los colaboradores de Scaloni buscan dónde entrenarse en Atlanta, Nueva Jersey, Miami y Texas: las ciudades de los tres partidos de fases de grupo y la esperada para los cuartos de final. Además, con el DT a la cabeza están todos pendientes de la resolución para la fecha Fifa de marzo, donde la Selección jugará los últimos dos partidos (amistosos) antes del reencuentro directo a mitad de año para debutar en la Copa América.



En este contexto, sólo restaría confirmar de manera oficial -si es que la AFA o el propio DT deciden comunicarlo- la continuidad de Scaloni al frente de la Selección, pero la realidad es que el proceso campeón del mundo sigue firme y buscará un nuevo título dentro de unos meses, revalidando lo logrado en el Maracaná en 2021.



“En todos los procesos hay momentos para parar la pelota, pensar, marcar metas, pensar en lo que viene y si somos capaces como cuerpo técnico de seguir probando lo que logramos, que es el objetivo”, expresó Scaloni a mediados de diciembre, cuando fue visto en Madrid viendo al Atlético por Champions League.



“Estaremos hablando con los chicos que juegan en la selección, con Rodrigo (De Paul), Ángel (Correa) y Nahuel (Molina)... siempre atentos a ellos, que es lo que me interesa”, expresó sobre el motivo de su presencia en el duelo del Colchonero ante Lazio.