sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El tricampeón mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, no pudo alquilar un auto deportivo para probarlo en el circuito portugués de Portimao debido a no tener la edad requerida por la empresa de arrendamiento, señaló ayer la prensa francesa.



Durante el receso competitivo, Verstappen, campeón mundial 2021, 2022 y 2023 con Red Bull, planeaba darse un gusto en el trazado de Portugal a bordo de un Mercedes AMG GT, automóvil que alcanza 313 kilómetros por hora. Pero insólitamente, el neerlandés se quedó con las ganas ya que la agencia del aeropuerto del Faro no le permitió arrendar el vehículo por su edad de 26 años.