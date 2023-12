Hasta luego, don Rubén

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Ayer, a los 85 años, falleció el periodista deportivo Rubén Ayala Ferreira, un ícono de la cobertura deportiva en la tierra colorada y quien fue uno de los formadores de varias generaciones en la provincia.



Ayala Ferreira nació el 3 de marzo de 1938 en Mbuyapey, Paraguay. Vivió en Asunción donde se crió y estudió hasta recibirse de Perito Mercantil en el Nacional de Comercio 2.



Se mudó a Buenos Aires, pero el compromiso político con su tierra natal lo llevó a unirse al Movimiento 14 de Mayo, con el que intentarían derrocar a Alfredo Stroessner.



El 12 de diciembre de 1959 cayó preso en medio de esa cruzada. Estuvo en Tacumbú y un tiempo después se escapó de una prisión en el norte del país.



Estuvo en Mato Grosso Del Sur y San Pablo, hasta que cruzó la frontera y regresó a Misiones.



Empezó a trabajar en LT4 y su capacidad para relatar partidos lo llevó al deporte y, más precisamente, al fútbol.



En su recorrido pasó por la redacción de El Territorio, donde trabajó durante más de 28 años, también fue prensa del gobierno de Misiones en al vuelta a la democracia, y fue parte del staff de Guaraní Antonio Franco durante muchos años, en diferentes roles.



“Todavía conservo la grabación del primer partido por puntos que había jugado Guaraní Antonio Franco con Boca en 1971 por el torneo Nacional y lo transmití para Radio Provincia, para LT13 Radio Oberá, para LT18 Radio Eldorado y para ZP5 Radio Encarnación”, recordó en una entrevista sobre uno de los hitos de su carrera.



A Ayala Ferreira le tocó vivir bien de cerca la época dorada del fútbol misionero con Guaraní y Mitre en los Nacionales, siendo uno de los grandes referentes del periodismo deportivo y se convirtió en un referente a seguir para muchos en el rubro.



“Cuando llegué a la Argentina me sentí como en mi propio país, y me atrevería a decir, mejor que en mi propio país; allá me expulsaron, acá me abrieron las puertas”, reflexionó en otro mano a mano en el que repasó parte de su carrera.



El fútbol misionero, el deporte misionero, está de luto por la partida de uno de los grandes referentes que tuvo el periodismo deportivo en la tierra colorada. Hasta siempre, Rubén Ayala Ferreira.