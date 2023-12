River recibió sondeos por Borja desde el fútbol árabe

viernes 29 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El mercado de pases comienza a activarse en River cada vez más en torno a las salidas y en las últimas horas surgió la chance de que otro futbolista parta; se trata de Miguel Borja, quien fue sondeado por clubes de la región árabe.

Sin embargo, desde el Millonario piensan mantenerse firmes en su postura de que se quede, especialmente tras la partida del venezolano Salomón Rondón. Si bien no trascendieron los nombres de los clubes que preguntaron condiciones por él, hay más de una entidad de los países árabes que están interesadas en el goleador que venía siendo suplente en el once de Martín Demichelis. Sin embargo, más allá de estas opciones, en Núñez quieren que no se vaya.