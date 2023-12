Dirigentes piden frenar aplicación de retenciones y recuperar los Ahora+21

viernes 29 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Los efectos actuales o por las amenazas latentes que provoca el nuevo escenario político y económico nacional empujan a las diversas entidades y asociaciones a realizar las previsiones. Dentro de ese contexto, son varias las entidades que concretaron ayer una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua y los ministros de Hacienda, Adolfo Safrán, y de Industria, Federico Fachinello.

La Confederación Económica de Misiones (CEM) fue parte del encuentro. La entidad de forma previa detectó una fuerte caída de ventas que provocó el fin del Ahora Misiones+21 en Misiones. Era un plan compartido y financiado entre Nación, Provincia y los comercios. La idea planteada es “volver a insistir” ante Nación para recuperar este plan, dijo Safrán.

En tanto, en otro encuentro los representantes de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) junto a la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná (Amayadap) y la CEM, indicaron al gobernador de la provincia que acompañarán las gestiones que se hagan ante el gobierno nacional a fin de insistir de que no se aplique la retención del 15% a todos los productos maderables, es decir que se mantenga en cero como hasta el momento.

Tal como había informado hace quince días El Territorio, tan sólo tres meses duró la vigencia de la eliminación y baja de retenciones para las economías regionales del país aplicadas por el anterior gobierno y entre las que había quedado incluida Misiones en productos como tabaco, yerba, té e industria forestal, cuyo sector se movilizó en esta ocasión.

El tema principal del encuentro de trabajo con Passalacqua, fue “el potencial impacto negativo de las retenciones sobre los sectores forestal y tabacalero. También, se presentó la detención de la obra pública como otra gran preocupación, ya que puede afectar agudamente al sector forestal”, informaron desde la CEM.

Guillermo Fachinello, titular de la CEM y de Apicofom, acotó la necesidad de trabajar en bloque con las demás provincias forestales ante Nación, desde la perspectiva de las economías regionales. Ello tras aclarar que “los intereses no son los mismos para las grandes papeleras que para los demás productores”.

En forma previa en un balance anual desde la CEM plantearon que “con las retenciones perderemos mercados de la madera, principalmente en lo que es producción de embalajes y pallets. Y con respecto al tabaco, incidirá directamente en el mercado informal, es decir, el contrabando a Brasil”, acotó Fachinello.

Por su parte, el titular de Amayadap, Gabriel Marangoni, ilustró el panorama diciendo que el sector forestal “está agachado viendo cómo viene la tormenta. La preocupación es que si esto sigue así sí habrá despidos”. Recuerdan que el sector forestal hoy contiene 12.500 empleados registrados.

En tanto, Abel Gauto Fechner, integrante de Amayadap, sostuvo a El Territorio que la idea del encuentro fue “acompañar la gestión del gobierno provincial ante las autoridades nacionales”, para requerir que no se apliquen las retenciones del 15%. Entiende que de aplicarse este impuesto, “la actividad forestoindustrial se verá afectada en el futuro”.

Caída en las ventas

En forma previa la CEM dio a conocer otro aspecto que les preocupa y es el alto impacto de ventas negativas en los comercios que representó el cese del plan Ahora Misiones+21 en la provincia.

Ayer Safrán adelantó que se volverá a insistir a través del gobernador ante Nación para recuperar este beneficio, aunque se mostró bastante incrédulo. “En particular dudo que tengamos un resultado positivo”, dijo al recordar que el gobierno de Javier Milei no es partidario de mantener el sistema de subsidio, que en definitiva fue el método utilizado. No obstante, afirmó que “la gestión se va hacer, porque hoy hace mucha falta”.

Recordó que venía advirtiendo “que el puente se podía dar vuelta y hoy hay menos flujo de paraguayos y brasileños y esto puede terminar de revertirse en perjuicio de la actividad de Misiones”, acotó en una ronda de prensa realizada ayer en momento de entrega de nuevas unidades mediante el programa Ahora Taxi.

También allí fue consultado sobre la reunión que mantuvo en forma previa con los comerciantes, quienes “pedían que continúe” el programa Ahora.

Es que en el relevamiento realizado por la Comisión de Comercio y Servicio de la CEM los propios comerciantes detallaron una caída del 50,6%, considerado alto para el rubro. El sondeo se realizó entre 115 comerciantes de distintos puntos de la provincia. El 32,1% afirmó que tuvo retracción moderada de ventas y tan sólo el 17,3% habla de un bajo impacto.

“Además, la eliminación del financiamiento en 12 cuotas por parte del Banco Macro bajo el programa Ahora Misiones ha llevado a una disminución considerable en las ventas para la mayoría de los encuestados, con una proporción significativa experimentando una caída considerable en sus ventas”, consignó en el informe la CEM.

Comparado a meses anteriores, un 35,8% de los encuestados afirman que las ventas cayeron entre 15% y 30%. En tanto el 25,9% de los consultados, afirman que bajó más del 50%. Otro 23,5%, sostiene que la venta cayó entre 5% y 10% y tan sólo un 14,8%, asegura que mantiene sin variantes las ventas. Otro de los factores a tener en cuenta es en cuanto a las preferencias para cambios en las condiciones de financiamiento, la mayoría de los encuestados (59,3%) optarían por un esquema sin reintegro, pero con un mayor tope de financiamiento, aunque limitado a 12 cuotas. Y, un 40,7% preferiría un plan con reintegro, aunque con un tope de financiamiento mayor, pero limitado a 6 cuotas.





