Tevez ya tiene a sus cuatro refuerzos

jueves 28 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se sumó ayer a la pretemporada de Independiente por lo que el entrenador Carlos Tevez ya tiene a los cuatro refuerzos a disposición.

El ex Argentinos es la única incorporación oficializada por el club, pero no había podido estar en el primer día de la preparación en Villa Domínico. Ávalos se sumó al lateral izquierdo Adrián Sporle, al delantero Ignacio Maestro Puch y al mediocampista Álex Luna y completó el cuarteto de refuerzos del Rojo de cara al 2024. El ex Crucero, anunciado como refuerzo durante la Navidad, estaba en su país natal (Paraguay) y no pudo llegar al inicio de la pretemporada.