Una Shakira de 6,5 metros de altura en el Malecón de Barranquilla

miércoles 27 de diciembre de 2023 | 8:44hs.

La Shakira del Malecón de Barranquilla mide 6,5 metros de altura, es de bronce y fue develada este martes como un homenaje a su carrera artística y a su legado para esa ciudad del Caribe colombiano. “Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad”, expresó Shakira, que no asistió al acto, en el que estuvo representada por su padres.

La escultura fue realizada por el artista colombiano Yino Márquez que trabajó junto a otros 30 artesanos para concretar la escultura que muestra a la cantante simulando un movimiento sus caderas y que tiene como detalle una pollera que se convierte en olas y que fueron elaboradas en aluminio que luego fue cubierto con un esmalte barniz para evitar que la intemperie lo destruya.

A través de sus redes sociales la cantante, símbolo de Colombia y su música, afirmó que “cada día los llevo en mi corazón, porque cada barranquillero y barranquillera son mis hermanos y hermanas y la inspiración de mi vida desde mi infancia”.