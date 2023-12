Productores buscan alternativas para cosechar y vender en las ferias

martes 26 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

La situación climática tuvo sus consecuencias en el ámbito rural, donde productores debieron buscar alternativas para cosechar y vender sus productos.

En el caso de Jardín América, uno de los expositores de la feria franca local, Hugo Kaelin, puntualizó su situación con los extremos calores que se registraron en las últimas semanas. “Se comenzó a perder producción, más precisamente el zapallo cáscara de hierro que se parte la fruta y aunque no esté bien maduro a veces hay que cosechar para no perder”, dijo.

A su vez, el feriante comentó que las cosas que son de huerta se puede resguardar con media sombra, pero lo que está a campo abierto, como el zapallo, es imposible resguardar. “El sector de media sombra lo tengo hace tres años, necesita de un cambio, pero con la situación actual no se puede hacer el cambio”, añadió.

Por último, comentó que él nunca para de buscar alternativas, siempre busca opciones y siembra en su chacra, como por ejemplo el maíz. “Yo en noviembre trasplanté mamón y eso si murió, de tan alta la temperatura se cocinó la planta”, dijo.

Por otra parte, Gabriela Angnes, una joven productora que en su casa tiene plantas de tomate, dijo que no logró obtener cosecha debido a las altas temperaturas y se quemaron todas las plantas. A esto añadió que las tormentas registradas en octubre y noviembre derribaron el invernadero que tenía y ahora no cuenta con fondos para la reparación; por tal motivo no tiene qué producir. “En estos momentos acompaño a mi mamá que ofrece mandioca y mamón pero producción propia no tengo”, sostuvo.

En Puerto Leoni, Alfredo Strieder sostuvo que el calor mató las plantaciones de sandía y pepino, donde en pocos días se quemaron las frutas y se desperdició todo. “Con tanta lluvia que vino en los últimos meses, las plantas quedaron muy aguadas; ahora con el sol tan fuerte por más que se intentó cubrir cada planta, igual no se pudo salvar”, expresó.

Por último sostuvo que también mermó en gran medida la pastura para las gallinas, donde debido al fuerte sol perjudicó también a las pasturas para que dicho animal se pueda alimentar.





Tormentas, granizos y calor intenso: los embates del clima en los cultivos misioneros