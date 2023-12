Iguazú: Energía de Misiones trabaja en la estación transferencia para restablecer el servicio

domingo 24 de diciembre de 2023 | 10:52hs.

Los fuertes vientos registrados en un sector de Puerto Iguazú dejaron a varios barrios de la ciudad sin energía, se cree que la cola de un tornado habría afectado la zona que no solamente provoco la caída del tendido eléctrico, sino que también de árboles de gran porte que han interrumpido el tránsito y varias viviendas han sido afectadas con la voladura de techos. Desde Energía de Misiones informaron que trabajan en la estación transferencia del barrio San Lucas, una vez reestablecido el servicio en la zona, comenzaran a atender los pedidos puntuales.

“Hasta el momento se normalizó todo Iguazú, menos la salida 8 en media tensión de la Estación de Transferencia del barrio San Lucas, que alimenta Las leñas, 2000Ha, 1ro de mayo, 25 de Mayo, Los cedros y Santa Rosa. El trabajo está demorado, porque se cortaron los cables justo en un cañadón de 150 mts, nuestro camión no llega, se solicitó ayuda al camión de bomberos con la escalera larga que en breve está llegando” indicaron desde Energía de Misiones

Asimismo explicaron que luego de subsanado el problema de media tensión, quedará por resolver todos reclamos puntuales de baja tensión como son acometidas de los usuarios. “Tenemos todo el personal de Iguazú afectado a estas tareas, redes, alumbrado público y guardia de reclamos, un total de 17 agentes en la calle en este momento y un total de 26 que van rotando” indicaron.

La zona céntrica, los hoteles, las 600Ha, la zona de cabañeros, cataratas, aeropuerto, aduana, entre otros desde las 4.30 de la mañana se repuso el servicio “Paso un tornado por Iguazú. Eso va a llevar tiempo reparar. Se está trabajando. Y si no ven gente en la zona afectada, es porque el problema no está ahí, sino que está en otro lado y por eso no le llega corriente” remarcaron

Por el momento no hay un horario estimado para reestablecer el servicio, cabe destacar que mientras llueva los operarios no podrán continuar con las tareas de reparación.