La Premier sigue al rojo vivo

domingo 24 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Tottenham, con el defensor argentino Cristian Romero de titular, venció ayer a Everton por 2-1, de local, en la continuidad de la 18ª fecha de la Premier League, y quedó cuarto en el campeonato, en puestos de ingreso a la Champions League.



El equipo dirigido por el australiano Ange Postecoglou, que contó con el ingreso del mediocampista argentino Giovani Lo Celso en la segunda parte y tuvo a Alejo Véliz en el banco, se puso en ventaja con un tanto del delantero brasileño Richarlison (9’). Cuando todavía no se habían cumplido los 20’de partido, el surcoreano Son Heung-Min estiró la ventaja (18’).



A falta de ocho minutos para el cierre, Everton descontó por intermedio de André Gomes, pero el envión no le alcanzó para lograr el empate.



De esta manera, Tottenham alcanzó su tercera victoria consecutiva en Premier y se ubicó cuarto en el campeonato, en el último lugar de ingreso directo a la Champions League de la próxima temporada.



En un partido clave por el primer puesto de la Premier, Liverpool, sin el argentino Alexis Mac Allister por una lesión, igualó con Arsenal por 1 a 1 en Anfield.



El defensor brasileño Gabriel Magalhães abrió el marcador pero Arsenal no pudo sostener el resultado y Mohamed Salah puso cifras definitivas. Con el triunfo, Arsenal se mantiene como líder, con 40 puntos, mientras que los dirigidos por Jürgen Klopp comparten el segundo puesto con Aston Villa, con 39.



Más temprano, Manchester United, con el extremo argentino Alejandro Garnacho de titular, cayó ante West Ham por 2-0, de visitante, en el estadio Olímpico de Londres.