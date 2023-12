Marcha de los días: El banquete de los poderosos

domingo 24 de diciembre de 2023 | 3:30hs.

La historia enseña diversas maneras de ejercer el poder, algunas contemplando más o menos inclusión o directamente siendo la sociedad el principal objeto del esfuerzo que deberán hacer a favor de los más poderosos.



La forma de ejercer poder se ilustra desde aquella existencia de la mesa redonda, que es el símbolo más representativo de la corte del rey Arturo, quien allí planificaba y tomaba decisiones de las actividades que se realizarían en pro y en defensa de la ciudad. Surge, como contraste, el banquete de los poderosos, como sucedió a lo largo de la historia en la antigua Grecia, Roma o Egipto, que sirvió para ratificar una posición dominante o para celebrar acuerdos o en definitiva convencer a algún oponente. Quien por entonces encabezaba el centro de la mesa era el más poderoso y, cerca de él, los invitados más importantes ubicados estratégicamente y los demás eran sirvientes. Aún más reciente, según la teoría de Mario Puzo, el exitoso autor de 'El Padrino', en esta sociedad "se es mandíbula o bocado". Ello para hacer referencia a que las mandíbulas están en el poder y dictan las reglas, como sucede en un gobierno, y los bocados, los influenciados por las mandíbulas, deben acatar sus decisiones.



Llevando al plano nacional, es lo que sucedió esta semana con el megadecreto anunciado por el presidente electo Javier Milei. La controvertida decisión habría surgido de una mesa muy chica de decisión. Medios nacionales sostienen que desde el mundo judicial hay sospecha de que el megadecreto que pretende desregular por completo la economía argentina tendría letras e incluso redacción por partes interesadas de importantes estudios de abogados que patrocinan a Eduardo Eurnekian, Eduardo Elsztain y Marcos Galperín. Se sabe que Milei había trabajado con el empresario Eurnekian, dueño de Corporación América, el holding que incluye a Aeropuertos Argentina 2000. En tanto, Elsztain, el dueño de Irsa, financió la campaña del libertario y Galperín, dueño de Mercado Libre, provocador, salió a festejar el anuncio al decir a los medios: "Te mintieron durante 80 años y ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos".



Otro que salió a defender el anuncio de Milei, fue el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien se mostró esquivo cuando le preguntaron si el estudio que lleva su apellido había participado en la redacción del decreto. Pueden que sean o no los nuevos caballeros de aquella mesa redonda o el poder detrás del poder o la principal mandíbula, si nos atamos a la teoría de Puzo. Si no fuera así, hay otro grupo pensando más a favor de los ricos y poderosos y menos en las clases desfavorecidas.



De hecho, la cara visible que presentaron como ideólogo del megadecreto es la de Federico Sturzenegger, como uno de los principales cerebros detrás del decreto que busca desregular la economía argentina. Quien fuera presidente del Banco Central de Mauricio Macri, entre 2015 y 2018, es ahora muy cercano a Milei, pero también este economista fue muy cercano y economista en jefe de YPF durante el segundo gobierno menemista. En plena crisis del 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa fue secretario de Política Económica en el Ministerio de Economía y responsable del megacanje que terminó ahogando al país. Es decir, no es ningún recién llegado y ya fracasó con Menem, De La Rúa y Macri.



"Cómo se va a conseguir resultado diferente si son los mismos de siempre", repetía Milei en campaña y parece que se olvidó rápido o le hicieron olvidar rápido de sus palabras.



En la noche del pasado miércoles, Milei dio a conocer el paquete de medidas para modificar o derogar 366 leyes, que regulan múltiples actividades de los argentinos. Desde el inicio, el megadecreto viene generando polémica. Muchos constitucionalistas entienden que es inaplicable el DNU, que como se indicó golpea a muchos sectores, alimentando la voracidad del mercado.



El Observatorio del Derecho a la Ciudad en conjunto con los políticos Hugo "Cachorro" Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar, fueron los primeros en presentar un amparo colectivo y un juzgado federal admitió analizar la validez del decreto. Se argumentó la desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes.



Quienes estudian las leyes estiman que habrá una catarata de juicios, cautelares y medidas judiciales que tornarían impracticables los cambios. Extrañamente hasta ahora desde la Unión Cívica Radical tan apegado a proteger la República integrada por el apego a las leyes y normas, no se manifestaron en forma contundente, sólo alguna expresión aislada y personal del nuevo presidente del partido centenario.



Es cierto que los DNU los utilizó la mayoría de los gobiernos, pero siempre por circunstancias excepcionales o de suma urgencia, y en este caso quedaron incluidas algunas derogaciones o cambios de reglas que no cumplirían con esas premisas. Es decir, no se entiende el motivo de la urgencia -sí quizás del interés de los que serán beneficiados- de ejecutar las ventas y extranjerización de tierras, las posibilidades de que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, entre otras. Éstas no revisten carácter de urgente, como sí podría entenderse la reforma laboral, la liberación o no de los precios, entre otras medidas en discusión. Lo cierto es que, en medio del desconcierto de una sociedad empobrecida, llegó el megadecreto en el que no hay ningún resaltado que puede favorecer a la clase media o baja.





Argumentos de Milei

El presidente autodefinido anarcocapitalista había argumentado que requería la eliminación o reformas de algunas normas, para salir del actual estancamiento de la economía generando más producción y trabajo, a partir de simplificar la contratación de parte de los empleadores, buscando además evitar conflictos legales. Al hacer un diagnóstico de la situación planteó que un tercio de los trabajadores formales son pobres y que el actual Producto Interno Bruto per cápita es 15% inferior al del 2011. Hizo el diagnóstico, pero no brindó posibles soluciones en el megadecreto publicado. Algunos sectores políticos, sostienen que la maniobra realizada en el país, es similar a la que hizo Fujimori en Perú, con el solo fin de darles mayores beneficios a las corporaciones empresarias y liquidar derechos de los trabajadores.



Al parecer desde el origen, el plan de Milei fue magnificar la crisis, al hablar hasta del fantasma de la hiperinflación y quizás preparando terreno, porque ahora sostiene que las medidas que proponen son para evitar la peor crisis de la historia argentina. En ese marco dio a conocer resoluciones que habilitan a los empresarios a remarcar los precios en libertad, acompañado de una mayor flexibilización laboral. Argentina ya conoce de reforma laboral como la de los 90, cuando no sólo no mejoró la situación como se pretendía sino aumentó la desocupación y precarización laboral.



También propone avanzar en la prohibición de huelgas y con las posibilidades de ser parte y dueños de empresas estatales abriendo la puerta a las privatizaciones. La primera sería Aerolíneas Argentinas que dejaría de ser estatal. Es un proceso ya conocido por los argentinos porque durante la presidencia de Carlos Menem se desarrolló un plan de privatizaciones y con el argumento de reducir activos y un Estado más eficiente, se terminaron de vender muchas empresas -previo despidos masivos- a precio de remate.



Una vez más el angurriento mercado se come todo, los grandes cada vez serán más poderosos y no existe nunca el efecto derrame.



El megadecreto viene con la derogación de la Ley de Alquileres, lo cual llevaría a los inquilinos a no tener ninguna regulación, al eliminarse por ejemplo el plazo de los tres años del contrato o una fórmula única de actualización del monto de alquiler. También es cierto que es una ley muy cuestionada que requería ser revisada, pero dando siempre algún mecanismo de defensa y mayor transparencia entre las partes. También se pretende avanzar en importantes reformas ligadas a la salud y la eliminación de la ley de promoción industrial. En sesiones extraordinarias que se convocó esta semana, los legisladores deberán resolver si aprueban el paquete de leyes para acompañar estas reformas y avanzar en el proceso de cambio.





Muestras de malestar

Como la teoría de Puzo no es una realidad inmutable, está claro que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la protesta que intenta evitar este gobierno promoviendo los cuestionados protocolos para la plena acción de las fuerzas.



El anuncio tuvo impacto inmediato, reflejados en los primeros cacerolazos que se fueron extendiendo en todo el país, como también sucedió en Misiones, en protesta pacífica demostrando disconformidad de la clase media sobre las medidas anunciadas. Cada uno de los sectores y la sociedad en su conjunto, fue repasando lo que implicarían los cambios. Las medidas generarían mucho desamparo a los ciudadanos y consumidores.



Aunque no le guste a Bullrich -que también fue piquetera durante la cuarentena-, la esencia de la democracia es que los ciudadanos tienen el derecho de ejercer y exigir un diálogo transparente y participativo para discutir los cambios que se están proponiendo. Cada ciudadano puede tener una voz y es con el actual sistema democrático la única forma en que se puede lograr un equilibrio entre las mandíbulas y los bocados, es decir mediante la participación y un proceso de deliberación justo y equitativo.





Los efectos en Misiones

Las principales economías de Misiones, sienten que les afectará en mayor o menor medida el megadecreto y las reformas de leyes que se discutirán en el parlamento argentino. Son los que comenzarán a soportar el ajuste, es decir la clase media asalariada que fueron advertidos de lo que podía suceder, como también las economías regionales. Esta vez el efecto golpea a casi todos por igual, desde el tabaco, la yerba y la foresto industria. Son los que pensaban que el tema retenciones era una cuestión superada y se vuelve a implementar y aún más grave la apertura indiscriminada de importación de productos, donde la producción misionera no tiene cómo hacer frente e implicará atentar contra el buen momento de desarrollo y empleos. Por eso quedó tan mal parado en la tierra colorada Pedro Puerta, que en un arrebato de alegría salió a manifestar vía X (ex Twitter) su emoción por el decreto nacional que resulta tan perjudicial para la mayoría de la producción misionera y la clase media.



Hay que citar que también el filo de la motosierra pasa por la desregulación en el turismo, pasando por la posibilidad de venta libre de medicamentos en ámbitos que no sean las farmacias, los alquileres, más el alto costo de la energía que se estima podría incrementarse en más del 300%. Lo mismo sucederá en el transporte de pasajeros, entre otros ámbitos. Quienes ya sintieron en carne propia el efecto de la motosierra fueron los docentes respecto al pago del Fonid, cuya continuidad puso en dudas el gobierno nacional.



A su vez resultará muy afectada la entidad que fijaba y hacía cumplir precios a favor de los productores y de toda la cadena yerbatera, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Este organismo con representación de la Nación, más Corrientes y Misiones como las principales provincias productoras, perseguía objetivos tales como la promoción y fomento del producto, pero también fijar y hacer cumplir los precios establecidos en toda la cadena de producción para que los grandes no se coman a los chicos, siguiendo la lógica de Puzo. Esta última potestad es la que se le sacaría al Inym y desde el sector plantean, que es como quitarle la razón de ser del Instituto que tiene dos décadas de vigencia. Por tal razón, además de las inquietudes generadas hubo rápida reacción del gobierno de la provincia.



El gobernador Hugo Passalacqua adelantó la decisión de interponer ante la Justicia Federal una medida cautelar, para que no sean modificadas las atribuciones del Inym. Cuestiones que considera deben preservarse es la fijación de precios, el cupo de plantío y el estampillado.



Carlos Rovira dio un paso más al anunciar que impulsará en su calidad de diputado provincial, la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym). Detalló que será tanto para defender por igual la economía y rentabilidad como a los productores yerbateros. En esto Misiones marcó diferencia, mientras muchos sectores quedaron paralizados por la sorpresa, se avanzan en propuestas como las señaladas. La particularidad es que también la Renovación recibió como herencia una provincia devastada y endeudada, pero la recuperación no se hizo en base al ajuste hacia los misioneros, sino estableciendo políticas concretas para desendeudarse y mantener todos los servicios de calidad como salud, seguridad y educación de vanguardia.



Vienen tiempos difíciles, Milei toma decisiones binarias y al desafiar al Congreso con un megadecreto tensiona la vida política argentina. Muchas provincias que acompañaron la elección de autoridades legislativas propuestas por La Libertad Avanza, en estos momentos están evaluando contestarle binariamente, esto es rechazando en las cámaras el DNU, cuentan con los números para hacerlo.



En estas fiestas muchas familias sentirán tristeza y angustia por la situación económica propia, que claramente no es culpa de Milei, viene de ocho años de decaimiento económico. Pero pasado el verano, marzo será el mes bisagra donde deberían estar los primeros resultados positivos para la gente, porque de lo contrario, el clima social puede comenzar a virar y a mermar el apoyo ciudadano con el que cuenta ahora el nuevo gobierno.