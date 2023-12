MotoPapanoleada en Iguazú: más de 3.000 personas recibieron a papa Noel en el anfiteatro Ramón Ayala

sábado 23 de diciembre de 2023 | 10:30hs.

Los diferentes grupos de Motociclistas de Puerto Iguazú y de la región se vieron gratamente sorprendidos con la cantidad de personas que se congregaron en el anfiteatro Ramon Ayala de Puerto Iguazú. Fueron más de 3.000 las personas que concurrieron al evento donde los niños,

cantaron, bailaron y recibieron golosinas de la mano de Papa Noel.

La motopapanoleada fue organizada por diferentes grupos de motociclistas, con el apoyo del grupo solidario Por una Sonrisa y los integrantes de la Comparsa Yaguareté que fueron los encargados de armar la carroza de Papa Noel, además la comunicadora Micaela Ferraz que se encargó del pesebre viviente que integro a la escuela Espacial Esperanza, a los niños de las comunidades Mbya y a diferentes actores cotidianos como los Bomberos Voluntarios, personal de limpieza del municipio entre otros.

Todo el evento fue organizado a pulmón, con donaciones, con la colaboración de empresas y con mucho amor, comenzó hace dos meses cuando el grupo empezó a gestar la idea y a trabajar todos los días para llegar a la meta. A las 17horas el grupo de motociclistas partió desde punto Iguazú con la caravana que finalizo en el anfiteatro Ramon Ayala donde la fiesta navideña cobró vida, derrochando alegría y con un final cargado de emoción.

“Estoy super emocionado, yo esperaba ver 500 personas acá, claro que siempre nos preparamos para mas chicos, pero vi tanta gente y pensé que no nos alcanzarían las golosinas y siguen saliendo, la verdad me pone la piel de gallina y me brotan las lágrimas” indicó Leonardo Tupa uno de los organizadores. Al ver el éxito de la segunda edición de la Papanoleada, Tupa indico que ya hablo con sus compañeros para comenzar a organizar la próxima edición con al menos 6 meses de

anticipación.