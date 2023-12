Bin Laden negó cometer el crimen y fue imputado por homicidio

viernes 22 de diciembre de 2023 | 17:53hs.

Sergio ‘Bin Laden’ Ortiz (50), sospechoso de matar y descuartizar a Marcos ‘Pelado’ Martínez (46) en el barrio A4, de Posadas, fue trasladado en la mañana al Juzgado de Instrucción Seis de la citada localidad, para completar la audiencia indagatoria. Ayer tuvo su primer contacto con la justicia para designar abogado.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes del caso, el expolicía fue imputado por el juez Ricardo Balor por el delito de homicidio, carátula que con el correr de la investigación puede modificarse.

En tanto, luego de escuchar los elementos en su contra, los voceros mencionaron que Ortiz en el momento de declarar, se limitó a negar los cargos. En consecuencia, el sospechoso va a continuar detenido a la espera de determinaciones de la Justicia.

Por otro lado, en las últimas horas la investigación apuntó en poder hallar todas las partes del cuerpo de la víctima que fue desmembrada, puesto que en la escena del crimen no estaban todas las partes del cuerpo, específicamente no hallaban la cabeza. Es decir, posiblemente el asesino se llevó secciones del cadáver, lo que significa que la autopsia no puede ser completa.