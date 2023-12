El joven británico que estuvo desaparecido seis años contó cómo decidió escaparse de la comunidad espiritual donde vivía con su madre

viernes 22 de diciembre de 2023 | 15:55hs.

El adolescente británico que desapareció hace seis años en España y fue encontrado en Francia hace una semana contó en una entrevista publicada hoy por qué decidió abandonar a su madre y regresar a su país después de seis años viviendo como un nómade en distintos países y alejado de la civilización.

Alex Batty desapareció a los 11 años, cuando estaba de vacaciones en España con su madre -que no era su tutora legal- y su abuelo en octubre de 2017, y fue localizado en una ruta en el sur de Francia hace una semana, tras huir de una comunidad espiritual en los Pirineos.

Batty pasó los últimos seis años llevando una vida itinerante con su madre y su abuelo, Melanie y David Batty, en el seno de una comunidad espiritual, hasta que se dio cuenta de que su progenitora era “una gran persona, pero no una gran madre”.

“Me di cuenta de que no era una buena manera de vivir para mi futuro”, dijo en una entrevista con el diario The Sun el adolescente, que está nuevamente bajo la tutela legal de su abuela materna en Oldham, al norte de Inglaterra.



Carta de despedida

Batty discutió con su madre antes de decidir abandonarla para volver a su país. Le dejó una carta manuscrita en la noche del 11 de diciembre y se fue mientras ella dormía.

“Tuvimos una discusión estúpida por nada”, dijo el adolescente en la entrevista. “Mi mamá puede discutir sobre cualquier cosa, así que no hace falta mucho. Ella es muy firme en sus puntos de vista”, agregó.



“Ella es una gran persona y la amo, pero no es una gran madre”, dijo Batty, y precisó que su madre tenía posiciones “antigobierno y antivacunas” y no quería “convertirse en esclava del sistema”.

“Simplemente ya había tenido suficiente y pensé: ‘Ya está, me voy’”, contó, sobre el momento en que tomó la decisión. Entonces le escribió una carta a su madre: “Hola, mamá. Quiero que sepas que te quiero mucho. Estoy muy agradecido por la vida que me brindaste durante los últimos años. No te preocupes por ti. Estoy seguro de que no te encontrarán. No te preocupes por mí tampoco. Sabes que puedo cuidar de mí mismo. Te quiero muchísimo. No te enfades conmigo. Te quiero, Alex”.

El adolescente contó que empezó a pensar en dejar la vida nómade a los 14 y 15 años, y que finalmente lo decidió ahora, con 17, pensando en su futuro. “Ir de un lado al otro. Sin amigos, sin vida social. Trabajar, trabajar, trabajar y no estudiar. Esa es la vida que imaginé que llevaría si me hubiese quedado con mi madre”, dijo.

Mentira

Batty fue encontrada caminando en una ruta cerca de Toulouse, al sur de Francia, por un repartidor a principios de este mes. “Mi mamá me secuestró cuando tenía 12 años”, le dijo al repartidor.

El adolescente dijo a los investigadores franceses que había vivido en una “comunidad espiritual” y que nunca permaneció más de varios meses en el mismo lugar.

El joven admitió que inventó que estuvo caminando durante cuatro días por las montañas cuando lo encontraron. En realidad, recorrió unos 30 kilómetros.

“He estado mintiendo para tratar de proteger a mi mamá y a mi abuelo, pero me doy cuenta de que probablemente los atraparán de todos modos”, dijo. Sus familiares son buscados por el secuestro del menor.

La semana pasada, los fiscales franceses dijeron que Melanie Batty podría estar en Finlandia, dado que su decisión de mudarse al país nórdico habría sido el disparador de su discusión con el adolescente.

Ahora el adolescente quiere pasar tiempo con familiares, amigos y otras personas con las que creció en Greater Manchester, donde vivía cuando era niño antes de desaparecer y, según la policía, es “donde quiere estar”. Para su futuro, al adolescente fanático del Manchester United le gustaría recibir educación formal y convertirse en ingeniero en informática.

Se cree que Alex había estado viviendo con su madre y su abuelo en España, Marruecos y Francia mientras estaba desaparecido.