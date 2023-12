Transporte: llaman a audiencia para aumentar el boleto en Oberá

viernes 22 de diciembre de 2023 | 9:15hs.

Al igual que en Posadas, la ciudad de Oberá realizará una audiencia pública para tratar el pedido de las empresas de transporte local que buscan un aumento en la tarifa del boleto vigente. El acto es no vinculante, es decir que lo que se decida allí no debe ser necesariamente acatado antes de resolver o no un incremento en los pasajes.

La solicitud para actualizar los valores vigentes llegó a pedido de las empresas Next-Administrador de Nuevos Negocios SA, Unión Transitoria y Tipoka SA y el llamado a audiencia lo realizó ayer de forma oficial el Concejo Deliberante. Según informó el cuerpo deliberativo, la audiencia se realizará el viernes 5 de enero a partir de las 9 en el Recinto de Sesiones del legislativo obereño. Los vecinos interesados en participar como expositores deberán inscribirse desde el martes 26 de diciembre de 8 a 12 hasta el miércoles 3 de enero del 2024 a las 9, en calle Gobernador Barreyro 877.

El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón, señaló que se aprobó sobre tablas la convocatoria a una nueva audiencia porque “sabemos el contexto nacional que estamos atravesando, con las nuevas medidas que adoptó el presidente de la Nación, Javier Milei. Eran de esperarse estos pedidos, como también lo fue lo del alumbrado público. No desconocemos que los costos están muy elevados, así que a partir de eso y entendiendo que también tenemos los feriados por las fiestas de por medio, nos tomaremos el tiempo necesario para tratar en profundidad este pedido de las empresas”.

La novedad para actualizar el precio del boleto se da en el marco de la reducción de frecuencias que resolvieron las prestatarias y que generó bronca en los pasajeros. Según informó esta semana El Territorio, desde el viernes pasado los servicios están con horarios de “temporada de verano”, una situación que se sostendrá hasta el 26 de febrero próximo.

“Señores usuarios, por favor solicitamos tomar las precauciones necesarias con respecto a los horarios del servicio de verano. Les recordamos que tienen disponible la aplicación de celular Moovit con los horarios y recorridos, para coordinar sus viajes o pueden consultar en https://sumo.obera.gob.ar/servicios-temporada-verano/”, explicaron desde la comuna.