“Si no paga, vamos a intimar a que venga”

viernes 22 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

La relación entre Huracán y Diego Martínez se rompió repentinamente cuando el entrenador rescindió su contrato de forma prematura para poder agarrar la oportunidad de su vida: convertirse en el próximo director técnico de Boca.

Ayer hubo una reunión entre el DT y el Consejo de Fútbol con el objetivo de acercarse en los términos del contrato, pero todavía no puede firmar su vínculo formalmente por una disputa que conserva con el club de Parque Patricios a raíz de una deuda que le reclaman.

En este sentido, David Garzón, presidente de la institución, fue muy tajante respecto a esta situación y encendió el conflicto al declarar que “lo van a intimar a que se presente” si no paga hoy.

El Globo le había hecho un adelanto de un dinero a Martínez cuando apenas había asumido en el cargo. Si bien en la reunión de ayer acordaron el monto y las cuotas, el mandatario le envió un ultimátum durante una entrevista con Radio Mitre: “Si no se hace el pago hasta este viernes (por hoy), vamos a intimar a Diego Martínez para que se presente. Es algo legal porque ya nadie quiere que esté en el club”.

El gran problema para Huracán es que todavía no pueden estampar la rúbrica de Facundo Sava, el sucesor elegido, porque el cargo sigue perteneciendo al ex Tigre.

Hace unos días Garzón detalló qué es lo que le reclaman al DT en materia económica. “Lo nuestro es claro. Es la comisión por adelantado y los seis meses de contrato. Están arreglando los abogados el número que da. No estamos pidiendo ni 500 mil dólares ni un millón, nosotros solamente pedimos lo que dice el contrato y lo que pagamos por adelantado, no queremos abusar”, explicó.

Consultado sobre si le había molestado que el Xeneize comenzara a seducir a Martínez mientras estaba con trabajo, Garzón afirmó: “No estoy enojado con Boca, son cosas del futbol. Huracán es un club grande y uno como presidente lo tiene que hacer respetar. Nunca me llamaron de Boca y no tuve una discusión con Román (Riquelme)”.

Luego del sorteo de la Copa Argentina, el presidente del Globo le había tirado con munición gruesa al entrenador de 45 años en una entrevista con TyC Sports.

“Huracán no es un club para estar cuatro meses e irse, porque nosotros apuntamos a un proyecto y no queremos ser una vidriera. Si un técnico viene a Huracán, le va muy bien y después de un tiempo prudencial decide fichar con otro club porque él cree que es un crecimiento, está bien. Pero no podés venir a trabajar cuatro meses en un club grande como Huracán. Hay que hacerse respetar porque somos un club grande, hay que respetar a la gente. No critico el accionar de otros equipos”, comentó, enfurecido, el mandamás quemero.

Se estima que esta semana se resolverá la cuestión del pago que Martínez le debe al club y se firmará la rescisión formal para que pueda convertirse en el próximo DT de Boca.