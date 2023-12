Carolina Lovera, posadeña elegida para convertirse en conductora profesional de transporte de cargas

jueves 21 de diciembre de 2023 | 12:15hs.

Carolina Lovera es de Posadas, vive con su marido y sus tres hijas, de 13, 17 y 22 años. Es profesora de educación secundaria y Técnica Superior en Seguridad Vial y fue seleccionada como una de las Conductoras Scania, programa que le permitirá convertirse en conductora profesional de transporte de cargas.

“Un Programa como ‘Conductoras’ no está disponible en ningún otro lugar, y es un orgullo haber sido seleccionada como una de las doce participantes” indicó Carolina, y agregó: “el transporte no es un espacio accesible para las mujeres, pero al finalizar el curso tendremos herramientas profesionales que servirán para demostrar que la conducción de camiones no tiene género”.

Esta iniciativa, lanzada en 2019, ya lleva cinco grupos capacitados, y solo para este año fueron más de 2500 las mujeres inscriptas. Después de completar la fase teórica de su formación virtual, las futuras conductoras se encuentran en la etapa práctica, en la que reciben instrucción sobre estibación de carga, legislación en el transporte, mecánica y prevención de siniestros viales, entre otros temas centrales.

Este programa proporciona a las participantes las herramientas esenciales para operar eficientemente vehículos de transporte de carga, permitiéndoles ofrecer un servicio de alta calidad y convirtiéndolas en conductoras profesionales.